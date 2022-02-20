Паника вредит всем: почему не стоит скупать доллары на все деньги

В кризисные времена может казаться, что купить иностранную валюту – лучшее решение уберечь свои сбережения. В материале 24 канала вместе с экспертами объясняем, почему это решение далеко не самое лучшее.

Лихорадка на валютном рынке

Из-за постоянной угрозы вторжения России в Украину валютный рынок крайне нестабильный. Как только появляются новости о подведении новых войск, возможной дате нападения – гривна обесценивается. И наоборот, на новостях об отводе войск или поддержке от международных партнеров гривня укрепляется.

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Что обесценивает гривну

В пятницу, 18 февраля, Нацбанк установил официальный курс гривны по отношению к доллару на уровне 28,30 гривны. В начале года гривня обесценилась почти на 4% по отношению к доллару. При этом наша валюта достигала уровня почти 29 гривен за доллар в конце января.

Паника по поводу возможности вторжения России в Украину привела к выходу нерезидентов с украинского рынка и распродаже ОВГЗ. На 17 февраля объем ОВГЗ в портфеле нерезидентов составил 77,48 миллиарда гривен. Это на 15% меньше, чем в начале года, согласно данным НБУ. Это важно, потому что нерезиденты, исходя из украинского рынка, продают гривну и этим ее обесценивают.

Дополнительным фактором для выхода нерезидентов является мировой тренд. ФРС (центральный банк в США) в ближайшее время может поднять процентную ставку и в целом начинает политику борьбы с инфляцией. Поэтому развитые рынки станут более привлекательными для инвесторов.

Не менее важным фактором для обесценивания гривны стали цены на энергоносители. Цены на нефть уже взлетели выше 90 долларов за баррель. Интересно, что ситуация с возможным вторжением также влияет на мировой рынок нефти, и цены могут даже достичь уровня в 100 долларов.

Что укрепляет гривну

Однако вместе с негативными факторами есть то, что не дает гривне взлететь выше 29 за доллар:

деятельность аграриев, наполняющих бюджет;

цена на руду, приносящую высокие прибыли металлургии;

деятельность НБУ.

Почему не стоит скупать доллары

В начале февраля золотовалютные резервы Украины составили 29,29 млрд долларов. То есть у Нацбанка достаточно возможностей для сдерживания курса.

Украинцы, которые сейчас скупают иностранную валюту, вредят как себе, так и экономике страны. Важно понимать, что когда все покупают валюту, гривня резко обесценивается. НБУ вынужден разорять золотовалютные резервы, чтобы сдержать курс. А люди на панике от роста курса еще больше скупают валюту уже по завышенному уровню. Таким образом, когда ситуация стабилизируется и курс откатится назад, кто-то потеряет часть сбережений.

Андрей Табинский, советник Главы Львовской ОГА, в комментарии 24 канала заявил, что лично он не видит необходимости сдавать гривну.

НБУ, деятельность наших аграрного и металлургического секторов будут удерживать соотношение доллара и гривны на привычном уровне. Если нет необходимости в ближайшем будущем совершать покупки в валюте, можно придержать гривны у себя и помочь экономике собственной позицией. Андрей Табинский Советник Главы Львовской ОГА, предприниматель, инвестор

Он также подчеркнул, что доллар на мировых рынках – сомнительная валюта, поскольку у США сейчас самый долг за всю историю – 30 триллионов долларов, а ФРС все еще не способна разобраться с инфляцией, которая удерживается на уровне 7%.

Инфляция в США достигла 40-летнего максимума в январе этого года – 7,5% в годовом исчислении.

Аналитик Forex Club Libertex Виталий Минько убеждает, что покупать валюту сейчас – не самое лучшее решение, поскольку курс уже завышен.

Текущий курс гривни включает уже заложенные риски, касающиеся ситуации с Россией. Если сейчас покупать валюту именно под идею развития конфликта, уже поздно – рынок это уже учел. Если для того чтобы диверсифицировать свои сбережения – это хорошая идея. Поскольку риск разных экономик будет нивелировать обесценивание одной валюты путем удорожания другой. Виталий Минько Аналитик Forex Club Libertex

Аналитик советует создать мультивалютную корзину как минимум из 4 валют: доллара, евро, швейцарского франка и гривны.

Аналитик Виталий Минько утверждает, что если бы не угроза вторжения России, то сейчас доллар мог бы стоить менее 26 гривен. Но психологический фактор вернул гривну к уровню 2020 года.

Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка, говорит, что решение покупать доллар или нет нужно принимать в зависимости от цели:

Если это небольшая сумма, которую вы и так скоро планируете потратить, то смысла покупать доллары нет. Напротив из-за высокой волатильности и больших спредов есть шанс потерять деньги, если будете менять доллары назад в гривне.

Что касается больших сумм, то решение должен принимать каждый человек, учитывая собственное понимание вероятности развития событий по тому или другому сценарию.

Если ситуация успокоится через несколько дней или даже недель, гривна начнет быстро возвращать утраченные позиции. В таких условиях покупать валюту сейчас, когда курс явно слишком разогрет психологическими факторами, не лучшая инвестиционная стратегия… В кризисных ситуациях, вроде нынешней, обычно зарабатывают только профессионалы, для которых покупка и продажа валюты являются работой. Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

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