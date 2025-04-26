НБУ выпустит памятные монеты с художниками Расстрелянного возрождения

НБУ анонсировал выпуск двух новых памятных монет в мае 2025 года. Монеты посвятят выдающимся украинцам, которые жили и работали в XX веке.

Новые памятные монеты НБУ

Национальный банк Украины планирует выпустить две памятные монеты в мае. Обе монеты будут иметь номинал 5 гривен и уникальный дизайн, пишет 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Монеты посвятят представителям Расстрелянного возрождения Николаю Хвылевому и Юлиану Шполу. Они являются представителями духовно-культурного и литературно-художественного поколения 20-х и 30-х годов прошлого века в Украине.

НБУ сообщил, что тираж обеих монет составит до 75 тысяч штук. Также известно, что памятные монеты отчеканят из нейзильбера (специальный сплав меди, никеля и цинка). Другие детали проекта не раскрывают.

Что известно о Расстрелянном возрождении Это литературно-художественное поколение 20-х – начала 30-х годов в Украине, которое дало высокохудожественные произведения в области литературы, живописи, музыки, театра и которое было уничтожено тоталитарным сталинским режимом.

Напомним, что накануне Пасхи НБУ ввел в обращение памятную монету, которая имеет уникальную форму. Монету "Пасхальная радость. Писанка" посвятили одному из самых больших и важных праздников всех христиан. Номинал монеты – 10 гривен, а тираж – до 15 тысяч гривен.