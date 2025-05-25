Украинские облигации стали одними из худших: при чем здесь обещания Трампа

Инвесторы, которые вложились в украинские облигации, в 2025 году потеряли деньги. Неудачная ставка инвесторов связана с президентом США Дональдом Трампом.

ОВГЗ в долларах падают в цене

Инвесторы, которые приобрели долларовые украинские облигации, с начала года потеряли 10%. Это при том, что в начале года украинские ценные бумаги были самым популярным активом на рынке после возвращения Трампа в Белый дом, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Однако украинские облигации падают в цене, поскольку надежды на то, что Дональд Трамп выполнит свои обещания и сможет быстро добиться мира между Россией и Украиной, все больше тают. Напомним, что Трамп во время предвыборной кампании заявлял, что завершит войну России в Украине за один день. Именно после победы Трампа на выборах интерес к украинским облигациям существенно вырос.

Кроме того, с начала года украинские активы были лидерами по доходности благодаря ставкам на прекращение огня. Стоит добавить, что ожидания мира способствовали росту рынка по всей Восточной Европе.

Инвестиционный директор Aberdeen Investments Виктор Сабо заявил, что ситуация на рынке вернулась к уровням, которые были до выборов в США и победы Трампа. Он отметил, что обещание Трампа обеспечить мир "встретилась" с реальностью, где Путин не хочет мира.

Что такое ОВГЗ или облигации внутренних государственных займов Украины Это государственные долговые ценные бумаги, которые выпускает Министерство финансов Украины. ОВГЗ используют для привлечения дополнительных средств в бюджет. Стоимость облигаций может быть определена в гривне, или в иностранной валюте.

Добавляют, что долларовые облигации Украины на прошлой неделе несколько раз оказывались среди худших показателей на рынках, которые развиваются. В частности, облигации со сроком погашения в 2035 году торговались чуть выше центов 50 центов за доллар. Это ниже 70 центов, которые фиксировали в феврале. Этот спад указывает на более глубокие проблемы.

Напомним, что в начале года украинские облигации были в инвестиционных портфелях ряда мощных компаний. Среди них BlackRock, Royal Bank of Canada и Allianz SE.