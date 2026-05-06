Россияне больше не верят банкам: со счетов "исчезают" сотни миллиардов рублей

В России жители бросились массово снимать наличные деньги. В апреле отток средств из российских банков резко вырос на фоне усиления проблем с интернетом и связью, а также и блокировки сервисов.

Как вырос отток наличных из российских банков?

По данным Банка России, с 1 апреля по 5 мая объем наличных денег в обращении вне банков увеличился на 612 миллиардов рублей, сообщает The Moscow Times.

Этот показатель стал самым большим с начала 2026 года.

Хотя еще в декабре прошлого года объем оттока наличности из банков России достигал 836 миллиарда рублей, впоследствии темпы снизились.

И крупнейший банк государства-агрессора, Сбербанк, предупреждал, что страну ожидает рост наличного оборота. Там такие процессы объяснили тем, что налоговая нагрузка в России увеличивается.

В бизнес-среде также называют среди причин оттока средств из банков усиление налогового контроля со стороны государства и изменения в фискальной политике. Компании вынуждены чаще работать с "живыми" деньгами,

– пишет издание.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин приказал повысить налоги, в частности, НДС с 20% до 22%, чтобы закрыть "дыру в Бюджете". Также правительство рассматривает возможность введения налога на сверхприбыли компаний.

Однако исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин объяснил в комментарии 24 Каналу, что это только убьет последние стимулы для экономики страны.

Это крайне непопулярно среди бизнеса. Важно понимать, что это не замена налогов, а дополнительный сбор. И касается это всех успешных компаний, а не только крупного бизнеса,

– уверен эксперт.

Важно! В то же время, по словам банкиров, рост наличности в обращении усложняет контроль за финансовыми потоками и делает расчеты для экономики дороже, чем безналичные операции.

Как проблемы со связью способствуют оттоку наличных?

Между тем Банка России говорят, что отток наличных из банков происходит из-за перебоев с мобильным интернетом и связью. Но не видят большой проблемы и добавляют, что бизнес якобы просто активнее переходят на наличные расчеты и формирует запас купюр для ежедневных платежей.

Но проблемы продолжают нарастать в мае. Операторы сообщили о временных ограничениях мобильного интернета и SMS в Москве и Московской области с 5 по 9 мая.

Проблемы коснулись абсолютно всех крупнейших операторов связи, среди которых МТС, Т2 (бывший Tele2), "Билайн" и Yota, пишет русская служба BBC News.

Сбербанк заранее предупредил клиентов о возможных сложностях с оплатой, использованием банкоматов и получением SMS в период с 5 по 9 мая, рекомендовав пользоваться Wi-Fi и отслеживать коды подтверждения операций,

– заявили в банке.

Россияне массово жалуются на сбои в оплате картами, работу банкоматов и навигационных сервисов. Сложности возникли также у служб доставки еды и такси.

Ассоциация туроператоров России вообще отметила, что перебои фактически парализовали часть туристического бизнеса.

Даже офлайн-магазины вернулся к наличным и просили клиентов рассчитываться исключительно купюрами.

Заметьте! Отключение мобильного интернета и ограничения связи в России объясняются мерами безопасности при подготовке и проведении массовых мероприятий.

Что происходит с экономикой России?

Российское правительство пока не способно остановить признаки замедления экономики. В Москве фиксируется снижение деловой активности, падение объемов производства и сокращение потребительского спроса.

Среди ключевых факторов давления – повышение налоговой нагрузки с 1 января 2026, когда ставка НДС была увеличена до 22%. Дополнительно влияют ограничения и замедление работы интернет-сервисов и социальных сетей, а также рост расходов бизнеса на логистику, оплату труда и маркетинговые кампании.

По данным, в первом квартале 2026 года около 6% российских предприятий прекратили деятельность. В то же время разведка прогнозирует, что уже во втором квартале рискуют закрыться еще до 30% малого и среднего бизнеса, что может усилить негативные тенденции в экономике.