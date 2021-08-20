От Рэя Далио к партнеру Баффета: почему миллиардеры теряют деньги из-за компании Alibaba

Акции китайского гиганта Alibaba потеряли более 25%, достигнув самого низкого показателя с конца июня. Позиции компания, которую создал миллиардер Джек Ма, ослабевают из-за того, что инвесторы "сбрасывают" ее акции в ответ на действия китайских регуляторов.

На фоне этого 10 главных инвесторов возможно потеряли 1,4 миллиарда долларов. Среди них звезда инвестирования Кэти Вуд, миллиардер Рэй Далио и правая рука Уоррена Баффета Чарльз Мангер.

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Миллиардеры теряют деньги из-за Alibaba

В конце июля компания Fisher Asset Management, которой управляет миллиардер Кен Фишер, владела 14 миллионами акций Alibaba стоимостью 3,2 миллиарда долларов. Падение акций на бирже стерло почти 860 миллионов долларов со стоимости этих позиций всего за неделю.

Похожая ситуация сложилась и в фирме Generation Investment Management, учредителем которой является бывший вице-президент США Альберт Гор. В его распоряжении 3,9 миллиона акций китайского гиганта электронной коммерции на сумму 890 миллионов долларов. За аналогичный период эти активы подешевели на 238 миллионов долларов.

Миллиардеры теряют миллионы из компании Alibaba / Фото Getty Images

Американская компания по управлению инвестициями Wood's Ark Investment Management, главой которой является Кэти Вуд, в конце июня было почти 500 тысяч акций. Из-за обесценивания активов Alibaba фирма должна была потерять 28 миллионов долларов в третьем квартале. Однако, в понедельник Ark Investment продала более 150 тысяч этих активов, таким образом уменьшив свои потери. Значительные суммы также потеряли:

миллиардер Рэй Далио (хедж-фонд Bridgewater Associates) – 86 миллионов долларов;

долларов; британский инвестор Джереми Грэнтэм (GMO) – 62 миллиона долларов;

долларов; американские бизнесмены Дэвид Теппер и Билл Миллер – каждый потерял по 35 миллионов долларов.

долларов. бизнесмен и глава компании Point72 Asset Management Стивен Коэн – 27 миллионов долларов.

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Издательская и технологическая компания Daily Journal, которую поддерживает партнер Уоррена Баффета Чарльз Мангер, приобрела активы Alibaba в первом квартале 2021 года. Теперь фирма фиксирует убытки в размере 10 миллионов долларов. От колебания на рынке также пострадал семейный офис Леона Купермана, который во втором квартале увеличил свою долю в Alibaba с 85 тысяч акций до 100 тысяч. Учитывая ситуацию, компания могла потерять 6 миллионов долларов.

Конечно, ценные бумаги Alibaba в будущем могут снова вырасти в цене, и соответственно позиции инвесторов компании. Однако, пока удар по их вложениям на 1,4 миллиарда долларов демонстрирует сколько средств они инвестировали в китайскую компанию и делает акцент на рисках, связанных с этой ставкой. По данным Market Watch, сейчас акции компании Alibaba стоят почти 162 доллара за каждую.