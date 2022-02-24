Основатель Ethereum с русскими корнями осудил действия Путина

Создатель второй по популярности криптовалюты мира Ethereum осудил нападение России на Украину. Он россиянин по происхождению.

Своей позицией на русском языке Виталик Бутерин поделился в твиттере. Миллиардер расстроен решением Путина отказаться от возможности мирного разрешения спора с Украиной и начать войну.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Это преступление против украинского и русского народа. Хочу желать всем безопасности, хотя знаю, что никакой безопасности не будет. Слава Украине,

– написал Бутерин.

Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают на Россию санкции. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!