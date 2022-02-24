Основатель Ethereum с русскими корнями осудил действия Путина
24 февраля 2022 , 15:30Читати новину українською
Источник:твітер Віталіка Бутеріна
Создатель второй по популярности криптовалюты мира Ethereum осудил нападение России на Украину. Он россиянин по происхождению.
Своей позицией на русском языке Виталик Бутерин поделился в твиттере. Миллиардер расстроен решением Путина отказаться от возможности мирного разрешения спора с Украиной и начать войну.
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Это преступление против украинского и русского народа. Хочу желать всем безопасности, хотя знаю, что никакой безопасности не будет. Слава Украине,
– написал Бутерин.