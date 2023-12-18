"Бизнесу нужно больше кислорода": каким будет следующий шаг НБУ по валютным ограничениям

В настоящее время НБУ готовит новые шаги по ослаблению валютных ограничений. По словам главы НБУ Андрея Пышного, регулятор будет действовать осторожно.

Новые шаги НБУ

Андрей Пышный на встрече с представителями австрийских и немецких компаний в Украине объяснил, что дальнейшие действия НБУ по смягчению валютных ограничений будут осторожны.

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Андрей Пышный Глава НБУ Мы двигаемся четко по дорожной карте смягчения валютных ограничений. Теперь рассматриваем возможность разрешения на репатриацию "новых" дивидендов.

Также он добавил, что регулятор заинтересован в том, чтобы дать бизнесу "больше кислорода", но без рисков для макрофинансовой стабильности. Предприятия должны помогать привлекать новый капитал в нашу экономику.

Регулятор не будет принимать быстрые решения, которые могут помочь в данный момент, но впоследствии станут токсичными для финансового рынка. Предпочтение будут отдавать взвешенным и обдуманным мероприятиям.

Еще в июле регулятор опубликовал публичную версию Стратегии смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию.