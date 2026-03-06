"Застрявшие" в Венгрии миллионы Сбербанка: будет ли украинцам тяжелее купить валюту
- Задержанные Венгрией инкассаторские авто с работниками Ощадбанка перевозили валюту, которая нужна для насыщения наличного рынка Украины.
- Средства, которые перевозили инкассаторы, составляют десятую часть от объема наличности, которую завозили в Украину в январе.
Венгрия задержала инкассаторские авто Ощадбанка с миллионами долларов и евро, и несколькими килограммами золота. Эти средства составляют десятую часть от объема наличности, которую завозили в Украину в январе.
Какие возможные последствия задержания инкассаторов для Украины?
Как рассказал в комментарии 24 Каналу эксперт Руслан Черный, международные перевозки иностранной валюты в Украину ранее не осуществляли автотранспортом, однако из-за полномасштабной войны пришлось использовать другие пути.
Ежемесячно украинцы покупают достаточно много валюты, ее завозят наличными. На нее есть спрос, поэтому кто-то должен этим заниматься. До недавнего времени это всегда делали самолетами, никто не вез машинами. Но война все изменила и банки ищут другие маршруты.
Напомним, что в начале суток 6 марта Ощадбанк заявил о задержании в Венгрии двух инкассаторских машин и семерых работников учреждения. Известно, что это произошло 5 марта при осуществлении перевозки иностранной валюты и банковских металлов между Ощадбанком и Raiffeisen Bank International AG (Австрия).
Ощадбанк информирует, что такие перевозки выполняют регулярно в рамках международного соглашения исключительно наземным транспортом с начала полномасштабной войны. В задержанных автомобилях находились 40 миллионов долларов США, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота. Груз был оформлен по международным правилам перевозок и действующими Европейскими таможенными процедурами.
Финансовый аналитик Андрей Шевчишин отметил в комментарии 24 Каналу, что сумма валюты, которую перевозили инкассаторы Ощадбанка, составляет около 10% от объема наличности, которую в Украину завезли в январе.
Если рынок недополучает 10% того, что завозилось ранее, это может вызвать некоторый дискомфорт именно на наличном рынке. Не межбанке, потому что с безналичной валютой проблем нет.
Учитывая в частности на событие наличный курс доллара в Украине может быть немного выше межбанка некоторое время, пока не наладят логистику в объезд Венгрии, резюмирует эксперт.
Обратите внимание! По данным НБУ, в январе 2026 года в Украину ввезли наличной иностранной валюты на сумму эквивалентную 808,2 миллиона долларов США.
Что известно о задержанных работниках Ощадбанка?
По данным Ощадбанка, семерых работников, которые сопровождали инкассаторские машины, сейчас удерживают в одном из правоохранительных органов Венгрии. В учреждении отмечают незаконность таких действий, а также сообщают, что к задержанным не допустили представителей консульской службы.
Как сообщили в Ощадбанке, все сотрудники службы инкассации имеют длительный опыт работы в учреждении: от 3 – 4 лет до 17 – 21 года.
Валюта и банковское золото, которые транспортировали из Австрии инкассаторские бригады, принадлежат Ощадбанку: это средства для дальнейшего использования в обращении и насыщения наличного рынка Украины. Их судьба пока неизвестна.
Глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига назвал инцидент в Будапеште "захватом в заложники" семерых граждан Украины и сообщил об отправке официальной ноты с требованием освобождения задержанных. Министерство рекомендовало украинцам воздержаться от визитов в Венгрию.
Как объяснили власти Венгрии задержание инкассаторов?
- Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что задержанные инкассаторские бригады могут быть связаны с так называемыми "деньгами украинской военной мафии".
- Венгерский чиновник также заявил, что с января через Венгрию "перевезли всего 900 миллионов долларов и 420 миллионов евро наличными, а также 146 килограммов золотых слитков".
- Впоследствии стало известно о высылке инкассаторов Ощадбанка из Венгрии. В то же время венгерские власти требуют объяснений относительно происхождения средств от Украины и планируют проводить собственное расследование.