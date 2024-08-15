Мощный украинский банк изменил срок действия всех карточек: к чему готовиться украинцам

Государственный "Ощадбанк" объявил о продлении срока действия всех карт. Кредитор объяснил, что клиентам делать дальше.

"Ощадбанк" продлил срок действия всех карт

В банке объяснили, что это решение связано с тем, что в Украине действует режим военного положения. "Ощадбанк" автоматически продлил срок действия всех платежных карт. Нововведение касается всех карт, срок действия которых закончился с февраля 2022 года.

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Кроме того, банк обновил карты клиентов, которые на сегодня имеют статус внутренне перемещенных лиц. Платежные карты будут действовать до 30 сентября 2024 года. В банке также добавили, если новую карту уже перевыпущено, то клиенту нужно обратиться в отделение, чтобы получить ее.

"Ощадбанк" – это один из самых прибыльных банков Украины по итогам первых четырех месяцев 2024 года.Чистую прибыль кредитора за этот период оценили в. В целом "Ощадбанк" занял в этом рейтинге второе место, уступив "ПриватБанку".

В банке также отметили, что даже после окончания срока действия такие карты будут продолжать функционировать. Это означает, что их владельцы смогут проводить необходимые для них операции. Например, речь идет о проведении расчетов в торгово-сервисной сети, снятие наличных в банкоматах и тому подобное.