Иран готовит важные изменения по Ормузскому проливу

Иран рассматривает возможность введения платы за прохождение Ормузского пролива. Этот вопрос сейчас он обсуждает с Оманом. Маскат и Тегеран планируют в первую очередь согласовать все между собой, ведь Ормузский пролив находится именно между этими государствами.

Почему Иран может ввести плату за прохождение Ормузского пролива?

Иран хочет внедрить именно постоянную систему взимания платы при прохождении Ормузского пролива, сообщает Bloomberg.

Иран и Оман должны мобилизовать все свои ресурсы как для обеспечения безопасности, так и для управления судоходством соответствующим образом. Это повлечет расходы, и само собой разумеется, что те, кто желает получить выгоду от этого трафика, также должны оплатить свою долю,

– подчеркнул посол Ирана во Франции Мохаммад Амин-Неджад.

Заметим, официально Ормузский пролив заблокирован. Но Иран утверждает, что все же пропускает некоторые суда. В то же время Тегеран предостерегает: он готов не только полностью заблокировать Ормузский пролив, но и отвечать. Это произойдет в случае, если США и Израиль совершат новые атаки, сообщает Bloomberg.

Иран также отмечает, что сейчас попускать суда через Ормузский пролив опасно. В частности, из-за возможных атак и минирования. Именно поэтому этот путь нужно открывать тогда, когда война на Ближнем Востоке полностью завершится.

Как США реагируют на намерение Ирана ввести плату за прохождение Ормузского пролива?

Трамп категорически не согласен с Ираном. Американский президент стремится, чтобы Ормузский пролив был доступен для всех.

Дональд Трамп Президент Соединенных Штатов Америки Мы хотим, чтобы он был открытым, мы хотим, чтобы он был бесплатным, мы не хотим платного проезда.

Нужно понимать, что сейчас между США и Ираном продолжается режим прекращения огня. Он начался 8 апреля. Коммуникация между Вашингтоном и Тегераном происходит через Пакистан. Пока стороны не могут найти общий язык.

Как другие государства реагируют на намерение Ирана?

Европа и арабские страны против введения платы за прохождение Ормузского пролива. Более того, их не устраивает как именно относится Иран к этому пути.

В частности, Саудовская Аравия говорит, что Тегеран не может контролировать самовольно Ормузский пролив. Ведь это международные воды.

В то же время Иран уже действует. В частности, Тегеран расширил свою заявленную зону юрисдикции, а также установил новые правила для судов, которые хотят пройти через Ормузский пролив.

Это предусматривает, что моряки должны взаимодействовать с новым органом под названием Администрация Персидского залива и иногда получать платежные запросы на сумму до 2 миллионов долларов за безопасный проход,

– говорится в сообщении.

Какова сейчас ситуация в Ормузском проливе?