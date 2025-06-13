Ормузский пролив остается открытым, несмотря на обострение между Израилем и Ираном, – Reuters

Ормузский пролив является одним из основных морских путей экспорта нефти. Сейчас он остается открытым.

Коммерческий трафик продолжается без препятствий. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Какая сейчас ситуация в Ормузском проливе

В агентстве отмечают, что Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Индийским океаном, с Ираном на севере и Объединенными Арабскими Эмиратами и Оманом на юге. Ранее Иран неоднократно угрожал закрыть его для судоходства в ответ на давление Запада.

Главный специалист по безопасности и охране судоходной ассоциации BIMCO Якоб Ларсен считает, что в случае, если Иран будет воспринимать США как участника конфликта, то может прибегнуть к ракетным ударам по судам и минированию Ормузского пролива.

Стоит заметить, что Великобритания и Греция посоветовали своим торговым судам избегать Красного моря и Персидского залива, а также регистрировать все рейсы через Ормузский пролив. Кроме этого, судам рекомендуют придерживаться высоких мер безопасности при прохождении по нему.

Добавим, что в случае, если Иран закроет Ормузский пролив на фоне конфликта с Израилем, цены на нефть могут вырасти до более 74 фунтов стерлингов за баррель, тогда как сейчас цена составляет лишь 55 фунтов стерлингов.