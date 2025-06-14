Иран может заблокировать Ормузский пролив – важнейший в мире маршрут для транспортировки нефти

На Ближнем Востоке 13 июня началась война между Ираном и Израилем. Страны обменялись взаимными авиаударами.

На фоне конфликта Иран рассматривает возможность закрытия жизненно важного торгового коридора. Речь идет о проливе Ормуз, передает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Что задумал Тегеран

Пролив Ормуз, который является важнейшим маршрутом в мире для поставок нефти, может быть заблокирован Ираном. Об этом сообщает новостное агентство IRINN со ссылкой на заявления одного из членов Комиссии по безопасности Ирана.

По их данным, Тегеран рассматривает возможность закрытия этого пролива, расположенного между Оманом и Ираном.

Где расположен Ормузский пролив: смотрите на карте

Экономический корреспондент Sky News Гурприт Нарван отмечает, что блокирование этого маршрута может привести к повышению цены на нефть до более 74 фунтов стерлингов за баррель. Сейчас она находится на уровне 55 фунтов стерлингов.

К слову, Иран угрожает атаковать военные базы США, Великобритании и Франции, если эти страны будут помогать блокировать иранские атаки на Израиль.