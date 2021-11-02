Илон Маск богаче страны, откуда он родом: каким капиталом владеет бизнесмен

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск – первый в мире человек, капитал которого пересек отметку в 300 миллиардов долларов. На сегодняшний день бизнесмен владеет большим состоянием, чем гениальный инвестор Уоррен Баффет и ВВП страны, откуда он родом.

Bloomberg оценивает капитал Илона Маска в 335 миллиардов долларов. Издание добавляет, что состояние бизнесмена в 2021 году выросло на 165 миллиардов долларов. По версии Forbes, совокупное состояние Маска составляет 315,2 миллиарда долларов.

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Илон Маск богаче Южной Африки

Теперь он более чем втрое богаче легендарного инвестора Уоррена Баффета. Состояние последнего Bloomberg оценивает в 104 миллиарда долларов. Илон Маск также опережает своего конкурента и бывшего лидера рейтинга самых богатых людей мира Джеффа Безоса на 142 миллиарда долларов. Капитал основателя Amazon сейчас составляет 193,2 миллиарда долларов, согласно Bloomberg.

Капитал Маска больше ВВП Южной Африки / Фото Getty Images

Новый успех Tesla

Дальше – больше. Предприниматель опередил даже Южную Африку, откуда он родом. По данным Всемирного Банка , внутренний валовой продукт (ВВП) этой страны в 2020 году составилдолларов.

Пока одна из главных причин финансового успеха Маска – Tesla. В целом с начала 2021 года акции компании выросли на 65,6%, несмотря на провалы в марте и мае. В частности, 1 ноября ценные бумаги Tesla выросли в цене на 8,5%. На фоне этого бизнесмен за сутки заработал 24 миллиарда долларов, сообщает Bloomberg.

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В то время как скачек стоимости активов Tesla на 13% на прошлой неделе принес Маску 36 миллиардов долларов – самый большой однодневный рост, зафиксированный Bloomberg за всю историю. По данным Yahoo!Finance, актуальная стоимость акций производителя электромобилей колеблется на уровне 1 208 долларов за каждую, рыночная капитализация компании составляет 1,2 триллиона долларов.