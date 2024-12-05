Давний соратник Путина Игорь Сечин недоволен политикой ОПЕК+. Об этом он публично заявил на форуме в Объединенных Арабских Эмиратах.

Россия раскритиковала ОПЕК+

Глава крупнейшей нефтяной компании в России и давний соратник Владимира Путина Игорь Сечин заявил, что от решений ОПЕК+ в 2016 и 2020 годах выиграли США. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Напомним, что именно тогда нефтяной картель, в который входят крупные экспортеры сырья, сокращали объемы добычи. В частности, в 2020 году это решение было продиктовано последствиями пандемии коронавируса для мировой экономики.

Что такое ОПЕК Это картель, создан нефтедобывающими странами для стабилизации цен на нефть. Членами этой организации являются страны, чья экономика зависит от доходов от экспорта нефти. Сейчас статус членов организации имеют 12 стран:, Алжир, Венесуэла, Габон, Экваториальная Гвинея, Ирак, Иран, Республика Конго, Кувейт, Ливия, Нигерия, ОАЭ 0 Саудовская Аравия.

Однако в 2016 году к ОПЕК присоединились еще 10 стран – Россия, Казахстан, Мексика, Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Малайзия, Оман, Южный Судан и Судан. Это и стало ОПЕК+.

Однако глава государственной компании "Роснефть" считает, что благодаря этому выиграла сланцевая промышленность в США. До того американцы стали главными экспортерами энергоносителей на глобальном уровне. Интересно, что именно Сечин скептически относился к сотрудничеству России с ОПЕК.

Важно! Сечин заявил на форуме в Абу-Даби, что именно Россия и ее партнеры сделали ключевой вклад в стабилизацию мирового энергетического рынка за последние 10 лет.

Напомним, что ОПЕК+ перекачивает примерно половину нефти в мире. Напомним, что 5 декабря нефтяной картель должен провести встречу, чтобы принять решение по объемам добычи сырья в 2025 году. Источники сообщили, что экспортеры нефти, вероятнее всего, отложат запланированное увеличение добычи. Сейчас указывают, что речь идет о, минимум, три месяца с января.