Опасная инвестиция, – миллиардер из США объяснил, почему не стоит хранить наличку

Американский финансист и основатель компании по управлению инвестициями Bridgewater Associates в очередной раз заявил, что наличные – это не лучший вариант для хранения денег.

Мнение Рэя Далио, капитал которого Forbes оценивает в 20 миллиардов долларов, по поводу наличных денег не изменилось даже на фоне новой волны нестабильности на финансовых рынках, возникшей из-за штамма коронавируса омикрон.

Достойно внимания Печальные рекорды: как защитить свои деньги от инфляции

Миллиардер делает ставку против наличных

Рей Далио отмечает, что наличные деньги – это опасная инвестиция, поскольку она будет облагаться "налогом" в результате инфляции. Он также акцентировал, что в турбулентное время крайне важно иметь сбалансированный и надежный инвестиционный портфель.

Вы можете сократить свои риски без потери своей прибыли,

– добавил финансист-миллиардер.

В марте 2020 года фондовый рынок быстро восстановился после спада, вызванного пандемией благодаря масштабным фискальным и монетарным стимулам, которые правительство и Федеральная резервная система США организовали для поддержки экономики. Однако Далио заметил, что избыток денежной массы в системе может создать определенные экономические и политические проблемы. В частности, он выделил следующие моменты:

Невозможно поднять уровень жизни счетом увеличения суммы кредитных денег в системе. Дело в том, что это просто больше денег в погоне по тому же количеству товаров.

Это повлияет на финансовые рынки уже известным способом и подогреет инфляцию. Кроме того, эти действия не приведут к значительному улучшению стандартов жизни. Ведь когда инфляция начинает "кусаться" появляются политические последствия.

Рэй Далио заметил, что все за чем мы наблюдаем сейчас происходило много – много раз в истории. По его словам, это сродни просмотру фильма еще раз.

Миллиардер делает ставку против наличных / Фото Getty Images

Что происходит с инфляцией в США

В октябре 2021 года Индекс личных потребительских расходов в США без учета продуктов и энергии стремительно пошел вверх, достигнув максимальных темпов с начала 1990-х годов. Этот показатель вырос на 4,1% по сравнению с прошлым годом. Кроме того, индекс потребительских цен в США, охватывающий категории товаров от горючего, медицины до продуктов и аренды, в октябре поднялся на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году. Это пиковая отметка за последние 30 лет, сообщает CNBC.

Интересно Мощная компания из ЮАР нашла возможность для преодоления кризиса: какая роль отведена для угля

Центробанк боролся с инфляцией, которая оказалась в разы более агрессивной и устойчивой, чем прогнозировали. Официальные лица считают, что инфляция достигла того уровня, когда они могут начинать сокращать объемы ежемесячных стимулов, предоставляемых путем приобретения активов.