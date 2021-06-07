Темпы роста цен на продукты достигли рекордной отметки за 10 лет, – ООН

Цены на продукты растут самыми быстрыми темпами за последние 10 лет. Тревожную статистику обнародовала Организация Объединенных Наций. Что является факторами влияния – читайте дальше.

ООН использует широкий индекс мировых цен на продукты для того, чтобы следить за изменениями. Речь идет о стоимости зерновых и масличных культур, молочных продуктов, мяса и сахара.

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Цены на продукты растут быстрее за 10 лет

Согласно последним данным , в мае цены на эту категорию товаров выросли на 39,7%. Это самый большой скачок цен за месяц с 2010 года. Поставщики столкнулись с рядом проблем из-за пандемии коронавируса. Кроме того, ситуацию осложняют опасения относительно глобальной инфляции и того как рост цен на продукты влияет на восстановление мировой экономики после кризиса. Стоимость пяти главных компонентов пошла вверх на фоне резкого скачка цен на растительные масла, зерно и сахар.

В мире растут цены на продукты / Инфографика ООН

Индекс поднялся до максимально высокого уровня с сентября 2011 года. Увеличение расходов является результатом восстановления спроса в ряде стран и низкого уровня производства. Перебои на рынке и проблемы по снабжению из-за ограничений по передвижению стали причиной дефицита на локальном уровне и рост цен на продукты. Специалисты считают, что новая волна спроса и низкие объемы производство приведут к росту инфляции на фоне постепенного выхода мировой экономики из режима блокировки.

Однако, все не настолько критично, поскольку на некоторые отрасли ждет существенный подъем. ООН прогнозирует, что производство зерна в 2021 году достигнет рекордной отметки. Скорее всего, это поможет ослабить ценовое давление, который сейчас набирает обороты.