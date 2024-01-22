ООН открыла счет в российском банке, – Reuters

Организация Объединенных Наций приняла неожиданное решение по России. Это касается одного из банков государства-агрессора, против которого пока не введены санкционные ограничения со стороны Запада.

Сообщается, что ООН открыла счет в российском банке, название которого не разглашается. Более того, международная организация начала принимать платежи в рублях.

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ООН открыла счет в российском банке

Соответствующую информацию получили от российского "Совкомбанка". Также указывают, что этот кредитор обратился в Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) с запросом на получение лицензии для проведения платежей в долларах в адрес ООН в рамках финансовой инициативы по окружающей среде (UNEP FI).

Таким образом представители "Совкомбанка" и сообщили, что решение ООН об открытии счета в неподсанкционном российском банке. По запросу журналистов пресс-служба ООН никак не прокомментировала эту информацию.

"Совкомбанк" стремится получить лицензию от американского регулятора для возобновления платежей и погашения задолженности по членским взносам, которые накопились с начала 2022 года.