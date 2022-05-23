Оккупанты вводят бивалютную зону на Херсонщине, – СМИ

Российские захватчики вводят в обращение рубль на временно оккупированной Херсонской области. Этим шагом Россия еще больше нарушает международные обязательства.

Как сообщают российские СМИ, бивалютную зону – то есть когда в обращении и украинская гривна, и российский рубль – вводятся 23 мая. Но официального подтверждения этому еще не было.

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Зачем вводят рубль

На самом деле это решение исключительно политическое. Какой-то экономической выгоды стране-агрессору это не принесет. Напротив – этим шагом Россия может навлечь на себя новые санкции, поскольку нарушает ряд международных обязательств.

Но введением рубля оккупанты стремятся дестабилизировать население и подготовить предпосылки для так называемого "референдума".

Очередные нарушения международных договоров

Бивалютная зона нарушает монетарный суверенитет Украины.

Такой шаг нарушает положение Гаагской конвенции 1907 года.

Евгений Дубогрыз Эксперт по банкам и банковскому надзору в Case Украина Это абсолютно неэтичное с точки зрения центробанкинга действие, которое может стать даже поводом для новых санкций в отношении России со стороны МВФ и центральных банков развитых стран. В теории даже поводом для приостановления членства России в МВФ или исключения из МВФ.

Напомним, что Россия планировала ввести в обращение рубль еще 1 мая, но ей не удалось. Важно, что оккупанты смогут завезти разве что наличный рубль. В электронном виде без банковской системы ввести его не удастся. В то же время Украина обеспечивает полноценное обращение гривны в условиях оккупации уже почти 3 месяца.

"Возможность обеспечивать обращение гривны на оккупированных территориях есть: банковская и платежная инфраструктура почти не повреждены, СЕП (система электронных платежей) работает, отделения банков работают, единый нюанс может быть с доставкой наличных, и это тот нюанс, который не будет мешать полноценному обращению гривны", – уверяет эксперт.

Российские оккупанты планируют переходный период с двумя валютами, который продлится 3 – 4 месяца. После того, по их замыслу, должен быть только рубль. Однако, как отмечают украинские экономисты, оставить только рубль будет невозможно. Придется полностью перейти на наличные, и экономика не будет работать.

Со всем этим риски есть. Если оккупация затянется, то Россия, вероятно, откроет отделения своих банков, а это "отрежет" часть экономики Украины.

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