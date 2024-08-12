Украинцев могут ограничить в переводах денег между карточками

В Комитете Верховной Рады по вопросам налоговой политики рекомендуют Национальному банку усилить контроль за операциями на счетах физических лиц. И более того – ввести ограничения на переводы средств между банковскими карточками.

Будут ли ограничения на перевод в Украине

Как отметил Даниил Гетманцев, рекомендации по внедрению ограничений изложены в решении, принятом после заслушивания председателя НБУ Андрея Пышного. В этом контексте подчеркивается, что защита интересов добросовестных потребителей должна быть гарантирована.

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Рекомендовать Национальному банку Украины ... определиться с целесообразностью введения ограничений на выполнение платежных операций с использованием реквизитов электронных платежных средств,

– говорится в рекомендациях.

Комитет также подчеркнул, что Национальному банку следует принять более эффективные меры воздействия в случае нарушения платежного законодательства. Это охватывает:

Усиление требований к системам мониторинга операций.

Укрепление систем управления рисками.

Улучшение систем внутреннего контроля для поставщиков платежных услуг.

Кроме того, в комитете надеются, что регулятор продолжит работу по выявлению схем, использующих платежную инфраструктуру для незаконных целей. В частности, речь идет о случаях, когда мошенники используют счета физических лиц для выполнения платежных операций с целью мошенничества (так называемые дроп-аккаунты).