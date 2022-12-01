Проявление невероятной щедрости: в ЕС обсуждают вероятный ценовой потолок для нефти из России

Установление ценового потолка для российской нефти – это крайне важный вопрос для дальнейшего давления на официальную Москву. Возможно, в ЕС приближаются к определенному консенсусу, хотя конкретного решения нет.

Страны Европейского Союза начинают объединяться вокруг плана установления ценового потолка для российской нефти на уровне 60 долларов за баррель.

Обратите внимание Перспективы рынка криптовалют и биткоина: как их удачно монетизировать

По сути, это их последняя попытка заключить соглашение перед тем, как начнет действовать эмбарго на нефть из России. Об этом сообщают лица, знакомые с ситуацией.

В ЕС обсуждают предельную цену на российскую нефть

В то же время, Европейский Союз пытается найти механизм, который помогал бы оценивать и потенциально пересматривать цену каждые два месяца с середины января 2023 года. Главные цели установление предельной цены, предложенной США, таковы:

Сохранение потоков российской нефти на рынке во избежание серьезного роста цен;

Ограничение доходов для официальной Москвы.

Переговоры о ценовом потолке для нефти из России зашли в тупик на прошлой неделе. Польша и страны Балтии (Латвия, Литва Эстония) требовали, чтобы это решение как можно сильнее давило на официальную Москву, серьезно зависящую от продаж сырья за границу. Эти страны настаивали, что предыдущее предложение на равный и 62 долларов – это проявление невероятной щедрости. И другой стороны, Греция и другие морские страны призвали увеличить ценовой лимит.

Пока непонятно, поддержат ли страны ЕС предложение с лимитом цены на уровне 60 долларов за баррель. Но большинство готово проголосовать "за", если этот инструмент будет действовать параллельно с выполнением других требований.

Важно добавить, что конкретного решения все еще не достигли, а обсуждение продолжается. На момент создания этого материала стоимость эталонной российской марки нефти Urals колеблется на уровне 53,38 доллара за баррель, согласно данным OilPrice.

Польша и страны Балтии требуют более жесткого продвижения нового пакета санкций от ЕС. В последующие дни ожидают получить больше деталей относительно новых ограничений. Кроме того, исполнительный орган блока на этой неделе планирует представить предложения по следующим вопросам: