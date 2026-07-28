НБУ опубликовал новый курс доллара для украинцев на 29 июля

Валютный рынок Украины сохраняет относительное равновесие даже в условиях повышенной неопределенности. Важную роль в этом играет регулятор, который с помощью интервенций не допускает резких курсовых колебаний в течение длительного времени.

Официальный курс валюты в Украине

По данным Нацбанка, в среду, 29 июля, официальный курс валюты для украинцев будет таким:

доллар США – 44,92 гривны (т.е. +7 копеек против 28 июля);

(т.е. +7 копеек против 28 июля); евро – 51,07 гривны (т.е. почти без изменений против 28 июля).

Интересно, что действующий рекорд цены в Украине американская валюта установила 11 июня – 44,98 гривны по официальному курсу, тогда как европейская достигла своего максимума 16 июня – 52,04 гривны.

Сколько стоит валюта в банках

К слову, по данным 24 Канала , по состоянию на вечер 28 июля покупка доллара в банках обходится в среднем по 44,60 гривны (+3 копейки), а продажа по 45,10 гривны (+2 копейки).

, по состоянию на вечер 28 июля покупка доллара в банках обходится в среднем по (+3 копейки), а продажа по (+2 копейки). Покупка евро проходит по 50,79 гривны (-2 копейки), а продажа – по 51,43 гривны (-2 копейки).

Что со стоимостью на черном рынке

Покупка доллара на черном рынке, как сообщает сайт Минфин , в среднем обходится по 44,98 гривны (+1 копейка), а продажа – по 44,95 гривны (без изменений).

(+1 копейка), а продажа – по (без изменений). В то же время покупка евро проходит по 51,20 гривны (-5 копеек), а продажа – по 51,31 гривны (-4 копейки).

Какой курс в обменниках

По данным finance.ua , доллары обменные пункты покупают в среднем по 44,49 гривны (+5 копеек), а продают – по 44,98 гривны (+4 копейки).

(+5 копеек), а продают – по (+4 копейки). Евро покупают по 50,99 гривны (-7 копеек), а продают – по 51,56 гривны (-5 копеек).

Заметим, что к концу июля ситуация на валютном рынке, вероятно, останется стабильной. По предварительным прогнозам, курс доллара будет колебаться в диапазоне 44,6 – 45 гривен, тогда как евро будет находиться в узком коридоре 50,8 – 51,5 гривны.

Однако директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой подчеркнул, что главным фактором риска остаются цены на топливо, в частности из-за эскалации на Ближнем Востоке и атаки на украинские АЗС.