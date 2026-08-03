Украинцев ждет подорожание: НБУ установил курс доллара на 4 августа

Пятый год большой войны сопровождается беспрецедентной нагрузкой на украинскую экономику. В то же время валютный рынок, несмотря на постоянные угрозы безопасности и высокие государственные расходы, продолжает демонстрировать относительную стабильность.

Официальный курс валюты в Украине

По обновленным данным Нацбанка, во вторник, 4 августа, официальный курс валюты для украинцев будет следующим:

доллар США – 44,79 гривны (то есть +15 копеек по сравнению с 3 августа);

(то есть +15 копеек по сравнению с 3 августа); евро – 51,64 гривны (то есть +37 копеек по сравнению с 3 августа).

Интересно, что действующий рекорд цены в Украине американская валюта установила 11 июня – 44,98 гривны по официальному курсу, тогда как европейская достигла своего максимума 16 июня – 52,04 гривны.

Сколько стоит валюта в банках

К слову, по данным 24 Канала , по состоянию на вечер 3 августа покупка доллара в банках обходится в среднем по 44,48 гривны (+1 копейка), а продажа – по 44,99 гривны (+6 копеек).

, по состоянию на вечер 3 августа покупка доллара в банках обходится в среднем по (+1 копейка), а продажа – по (+6 копеек). Покупка евро осуществляется по 51,15 гривны (+9 копеек), а продажа – по 51,86 гривны (+13 копеек).

Что касается курса на черном рынке

Покупка доллара на черном рынке, как сообщает сайт "Минфин", в среднем обходится по 44,90 гривны (+2 копейки), а продажа – по 44,95 гривны (+7 копеек).

(+2 копейки), а продажа – по (+7 копеек). В свою очередь, покупка евро осуществляется по 51,50 гривны (+7 копеек), а продажа – по 51,56 гривны (+6 копеек).

Какой курс в обменных пунктах

По данным finance.ua, обменные пункты покупают доллары в среднем по 44,32 гривны (+12 копеек), а продают – по 44,86 гривны (+7 копеек).

(+12 копеек), а продают – по (+7 копеек). Евро покупают по 51,35 гривны (+32 копейки), а продают – по 51,81 гривны (+4 копейки).

К слову, в начале августа определяющими факторами для валютного рынка останутся динамика цен на энергоносители, подготовка к осенне-зимнему периоду и ситуация с безопасностью. Систематические российские атаки разрушают инфраструктуру, что затрудняет экспорт и ограничивает возможности Украины пополнять международные резервы.

По прогнозу директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тараса Лесового, в течение недели с 3 по 9 августа курс доллара будет находиться в диапазоне 44,6 – 45,2 гривны, тогда как курс евро будет колебаться в пределах 50,8 – 51,5 гривны