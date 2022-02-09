Одна из самых мощных нефтяных компаний мира снова подняла цены для Азии: что влияет на рынок

Крупнейшая по добыче и запасам нефти компания в мире снова повысила цены на экспорт для Азии. Речь идет о компании Saudi Aramco. Что происходит на рынке нефти – читайте в материале.

На фоне длительного роста цен на нефть компания Saudi Aramco повысила свою официальную цену на экспортируемое в Азию черное золото.

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Нефтяная компания подняла цены для Азии

При этом ее флагманские грузы с нефтью сорта Arab Light на март выросли у цен на 0,60 доллара за баррель до 2,80 доллара за баррель, что выше контрольного показателя, который использует Saudi Aramco. Это в значительной степени отвечало ожиданиям трейдеров. Это самая высокая цена для Arab Light с марта 2020 года.

К моменту создания этого материала стоимость марки нефти WTI составляетза баррель, тогда как Brent стоитза баррель, согласно Bloomberg.

На этой неделе появилась информация, что США и Иран, возможно, приблизились к консенсусу по соглашению об иранской ядерной программе и американские санкции спровоцировали колебания цен на рынке нефти. Если санкции против Ирана будут отменены, то на глобальный рынок будет попадать больше баррелей нефти на легальной основе. Тем не менее чиновники из Госдепартамента США предостерегают от преждевременного оптимизма, поскольку еще предстоит проделать определенную работу в ходе переговоров, которые стороны возобновили в Вене.

Нефтяная компания подняла цены для Азии / Getty Images

По мнению аналитиков в этой сфере, настроения по поводу черного золота остаются оптимистичными из-за жесткой ситуации с предложением. Особенно это актуально после встречи ОПЕК+, состоявшейся на прошлой неделе, где картель решил придерживаться своего первоначального плана по увеличению добычи вопреки росту спроса. Главный аналитик японской компании Fujitomi Securities Co Ltd тоже разделяет это мнение. Он выделил следующие моменты:

инвестиционные банкиры прогнозируют, что нефть марки Brent взлетит до 100 долларов за баррель;

за баррель; глобальное предложение остается ограниченным, поскольку страны с ОПЕК+ не достигают своих целей по добыче нефти;

США не слишком нарастили добычу сырья.

Аналитик также добавил, что некоторые трейдеры настороженно относятся к переговорам между США и Ираном и не ожидают скорого соглашения. Это усилило давление на рынок нефти.