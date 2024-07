Один из крупнейших банков Украины признали самым эффективным в Центральной и Восточной Европе

Международный журнал The Banker обнародовал результаты исследования о деятельности 1000 мировых банков в 2024 году. Лидером одной из категорий стал государственный "ПриватБанк".

Издание публикует свой ежегодный рейтинг после того, как крупнейшие банки мира подают их финансовые отчеты за год. Общий доход кредиторов до уплаты налогов оценили в 1,53 триллиона долларов за 2023 год, что на 14% больше, чем было годом ранее. В Европе этот показатель вырос на 41%.

"ПриватБанк" стал самым эффективным банком в Восточной и Центральной Европе

Украинский "ПриватБанк" признали лучшим кредитором в Центральной и Восточной Европе по уровню рентабельности активов. Государственный банк завершил 2023 год с показателем 5,57%.

В пятерку лучших банков в регионе также вошли по два банка из Грузии и России соответственно:

Bank of Georgia (3 место);

TBC Bank (5 место);

Bank Saint Peterburg (2 место);

T-Bank (4 место).

Monobank второй год подряд вошел в рейтинг лучших финтех-компаний мира от CNBC и Statista. Украинский банк отметили в категории необанкинг.

В то же время в рейтинге The Banker продолжают доминировать китайские банки. В частности, ICBC, China Construction Bank, Agricultural Bank of China и Bank of China остаются крупнейшими банками в мире по объему капитала первого уровня, что является ключевым показателем финансовой устойчивости в соответствии с международной нормативной базой Базеля.

Что такое капитал первого уровня Это начальный капитал, который не связан с ограничениями по использованию на покрытие убытков по результатам банковской деятельности и уплатой налогов.

Пятерку лидеров на глобальном уровне закрывает американский JPMorgan, который отчитался о самом большом годовом доходе до уплаты налогов среди банков США в истории. Речь идет о сумме в размере 61,6 миллиарда долларов с ростом на 33% по сравнению с предыдущим годом.