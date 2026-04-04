Многие пенсионеры не довольны размером выплат: можно ли обжаловать пенсию

Многие пенсионеры не согласны с начисленным размером выплат и задумываются над его пересмотром. Закон предусматривает возможность обжалования, однако с определенными условиями и процедурами.

Можно ли обжаловать назначенную пенсию?

В Украине действует обновленный порядок обжалования решений Пенсионного фонда Украины, который расширяет возможности граждан защищать свои пенсионные права. Если человек считает, что решение, действия или бездействие органов фонда являются неправомерными, он может инициировать процедуру пересмотра.

Основанием для обращения могут быть различные ситуации, связанные как с назначением пенсии, так и с ее размером или сопутствующими выплатами. Чаще всего обращаются из-за:

ошибки в расчетах;

некорректно учтенного страхового стажа;

отказ в назначении пенсии;

затягивания рассмотрения документов или нарушения права на льготное или досрочное пенсионное обеспечение.

Как подать жалобу на ПФУ?

Жалобу можно подать как в высший орган ПФУ, так и в главное управление или правление. Законодательство позволяет выбрать удобный формат: письменное обращение, электронную заявку через портал с использованием квалифицированной электронной подписи, или личное представление.

Обратите внимание! Важно соблюсти сроки: обратиться с жалобой нужно в течение 30 дней с момента, когда лицо узнало о нарушении своих прав.

Сам Пенсионный фонд обязан рассмотреть обращение в такой же срок, однако в сложных случаях его могут продлить еще максимум на 15 дней. По результатам рассмотрения заявитель получает официальный ответ.

Если жалобу признают обоснованной, соответствующий территориальный орган фонда обязывают устранить нарушения. Например, провести перерасчет пенсии или повторно рассмотреть документы.

Почему пенсия может быть меньше, чем вы ожидали?

Фактический размер пенсии иногда оказывается ниже, чем ожидает человек, что часто связано с особенностями формулы ее вычисления.