Индекс технологических акций NASDAQ 5 последних торговых сессий подряд демонстрирует отрицательную динамику. Это уже называют самой длинной "медвежьей" серией с октября 2022 года. Напомним, что инвесторы-медведи активизируются на рынке во время падения.

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Индекс NASDAQ фиксирует серьезные потери

В середине дня Индекс NASDAQ зафиксировал спад более чем на 4% за 5 дней. То есть этот показатель упал до 14510,30. Снижение этого показателя связывают с обесцениванием акций технологических компаний. Например, ценные бумаги компании Apple зафиксировали спад на уровне 6,27%.

К теме! На момент создания этого материала, индекс NASDAQ упал на 3,93% до 14 506, согласно данным Google Финансы.

По данным TradingView, по состоянию на 3 января 2024 года этот потерял 1,6% опять же из-за падения ценных бумаг из технологического сектора. Более того, указывают, что Индекс NASDAQ пережил худшую первую торговую сессию в году с 2016 года. Интересно, что у Wall Street Journal В начале года указывали, что январь, как правило, достаточно хороший месяц для Индекса NASDAQ.

Что такое Индекс NASDAQ Этот индекс включает более трех тысяч компаний, входящих в листинг биржи NASDAQ. Речь идет как об американских, так и иностранных компаниях. Акции любой из этих компаний влияют на индекс пропорционально своей рыночной стоимости. Рыночная стоимость рассчитывается по следующему принципу: общее число акций компании умножается на текущую рыночную стоимость одной акции.

Кроме того, аналитики заявили, что на фондовом рынке США наблюдают общий спад. Одна из главных причин – неопределенность в отношении монетарной политики Федерального резерва. Поэтому инвесторы волнуются, поскольку они считают, что рынки были переоценены.