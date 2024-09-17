Что такое "синий" доллар и как его отличить

Доллар – это одна из самых популярных валют среди украинцев. Для удобства доллары различных выпусков делят на категории по определенным признакам. В частности, так возник термин "синий" доллар.

Что такое "синий" доллар

В Украине "синими" долларами чаще всего называют банкноты, которые выпустили после 2009 года. Finance.ua уточняют, что "синими" доллары называют банкноты 2009 – 2017 годов выпуска. Это неофициальный термин, который возник из-за вида купюр. Стоит подметить, что этот термин является неофициальным, его просто используют для удобства.

Стоит внимания Разницу между январем и сентябрем чувствуют все: сколько стоят 100 долларов в Украине

По факту этот термин появился и закрепился среди населения из-за яркого цвета защитной полосы на банкноте – синий. Кроме того, именно этот элемент отличает новые банкноты от предыдущих поколений валюты. На сегодня главным примером "синего" доллара является купюра номиналом 100 долларов, которые центробанк США выпустил в 2013 году.

Как выглядят "синие" доллары / Фото Unsplash

Национальный банк Украины отмечает, что при обмене валюты никакого значения не играют ни номинал банкноты, ни год ее выпуска. Банки и небанковские учреждения обязаны принимать все доллары, которые были выпущены с 1914 года. Купюры, которые клиент предлагает для обмена, должны быть в надлежащем состоянии.

К тому же глава НБУ Андрей Пышный в интервью ZN.UA заявлял следующее: "Белые" или "синие" – они все равно "зеленые". Более того, он отметил, что стоимость иностранной валюты определяет номинал и обменный курс.