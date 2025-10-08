По состоянию на сейчас, действующими считаются все доллары, выпущенные с 1914 года. То есть, в теории, обменники должны принимать всю валюту, с тех времен. Как выглядит ситуация на практике, читайте дальше.

Можно ли заменить старые доллары новыми?

С долларами, выпущенными до 1996 года, могут возникнуть вопросы, ведь их проблематично проверять. В то же время регулятор обязывает финучреждения принимать всю валюту, которая находится в обращении, пишет 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Обратите внимание! Дело в том, что на долларах, выпускавшихся после 1996 года, обновленные элементы защиты, которые легче идентифицировать.

Уполномоченные учреждения обязаны принимать банкноты иностранной валюты, которые по дизайну и элементами защиты полностью соответствуют образцам и описаниям, приведенным на страницах официальных сайтов центральных/национальных банков иностранных государств,

– сообщает Нацбанк.

Еще в 2023 году НБУ отменил понятие "незначительно изношенная" банкнота. Финучреждения обязаны принимать всю валюту. Для значительно изношенных или поврежденных купюр применяется процедура инкассо по тарифам финучреждений.

Фактически, обменять можно любую валюту. Но результат этого процесса зависит от состояния банкноты.

Что нужно знать о долларах сейчас?

Сейчас самым большим номиналом американской валюты являются – 100 долларов. Однако в прошлом веке существовали и "крупнее" банкноты: 1000, 5 000 и 10 000 долларов. Впоследствии указанные купюры вывели из обращения, сообщает U.S.Currency.

Если доллары идентифицируют как фальшивые, их передают на проверку в НБУ. В случае, когда регулятор подтверждает фальшивость, начинается расследование. То есть, банкноту отдают в правоохранительные органы.

Важно! Курс доллара в октябре будет стабильным. Будут происходить лишь незначительные изменения. Люфт колебаний ожидается в пределах 41,20 – 42,20 долларов.