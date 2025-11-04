Реально ли обменять доллары 2003 года сейчас

Действующими являются все доллары, находящиеся в обращении и выпущенные после 1914 года. То есть, те, которые напечатаны в 2003 – подлежат свободному обмену.

Какие доллары 2003 года проблематично обменивать?

Банки и финучреждения обязаны принимать все доллары, которые прошли проверку и соответствуют установленным требованиям, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Читайте также Ноябрьский сюрприз: какая сегодня стоимость золотого лома

Регулятор запретил банкам и небанковским учреждениям отказывать клиентам в обмене иностранной валюты, которая по дизайну и элементами защиты полностью соответствует образцам и описаниям иностранных центральных банков, и подлинность которой подтверждена с использованием соответствующего оборудования,

– отметил НБУ.

На возможность обмена влияет в первую очередь состояние банкноты:

В 2023 году НБУ отменил определение "незначительно изношенная" банкнота. То есть небольшие повреждения не являются преградой для того, чтобы состоялся обмен.

А вот "значительно изношенная" банкнота передается на инкассо. Эта процедура происходит по тарифам финучреждения.

Обратите внимание! Иногда финучреждения могут не осуществлять обмен, если они не имеют технической возможности проверить переданные вами деньги.

Что нужно знать о валюте сейчас?