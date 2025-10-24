Можно ли обменять старые доллары на новые

Действительными считаются все доллары, выпущенные после 1914 года. Речь идет именно о тех банкнотах, которые до сих пор находятся в обращении.

Какие доллары можно обменять?

Первоначально при обмене играет роль именно степень поврежденности банкноты, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Ранее в Украине существовало понятие "незначительно изношенная банкнота". Однако в 2023 году оно было отменено.

Все банкноты иностранной валюты, подлинность которых подтверждена с использованием счетчиков и детекторов, должны приниматься к обмену. Это исключает влияние "человеческого фактора" на определение степени изношенности банкноты,

– отмечает НБУ.

То есть, если банкнота имеет незначительные повреждения, ее должны легко обменивать. А вот со значительно изношенными купюрами ситуация несколько сложнее – их передают на инкассо.

Обратите внимание! Фактически, инкассо это тоже обмен. Но осуществляется он по другой схеме. Вы отдаете банкноту в местный банк, затем он передает ваши средства банку-корреспонденту для обмена. Такая операция осуществляется согласно тарифам финучреждения.

Заметим, что финучреждение может отказаться проводить обмен старой купюры, если технически не удается подтвердить подлинность денег. Чаще всего "проблемы" возникают с долларами 1996 года.

Что нужно знать о курсе доллара сейчас?

Курс доллара в Украине стабилен. Колебания ожидаются в пределах: от 41,20 до 42,20 гривны за доллар.

На следующей неделе доллар ожидается в пределах – 41,60 – 42 гривны за доллар на межбанке. А вот на наличном рынке с 27 октября по 2 ноября люфт колебаний будет: 41,50 – 42 гривен за доллар.

Обратите внимание! Официальный курс доллара в Украине 25 октября – 41,89 гривны, отмечает НБУ.