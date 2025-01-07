Как менять доллары по выгодному курсу: подсказки, доступные всем

Украинцы довольно часто держат свои сбережения в иностранной валюте. Один из фаворитов в Украине является доллар США, который периодически нужно покупать или продавать. Соответственно есть стремление обменять валюту по максимально выгодному курсу.

Как лучше менять доллары

Выделяют несколько правил, которые помогут выгодно обменять доллары. Речь идет о нескольких деталях, которые доступны каждому. Об этом пишет 24 Канал.

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Прежде всего стоит учитывать время, чтобы выгодно обменять иностранную валюту. Как правило, доллары советуют менять только в бизнес-время. Речь идет о часах, когда проводят торги на межбанке – 10:00 до 17:00 в рабочие дни недели.

Также отмечают, что лучше покупать валюту в начале месяца. Дело в том, в середине и конце месяца бюджетники получают свои выплаты и это влияет на курс валют.

К тому же добавляют, что лучше покупать доллар США в конце недели, поскольку тогда курс валют может быть несколько ниже, ведь украинцы продают больше долларов перед выходными. Кроме того, нужно учитывать то, что на выходные или праздничные дни обменники и банки ставят не очень выгодный курс для клиентов.

Полезным будет сравнивать курсы в разных банках и пунктах обмена, прежде чем продавать или покупать доллары. Для примера, курсы валют можно с легкостью проверить в онлайн-банкинге или на официальных сайтах банков.

По состоянию на 7 января, банки Украины покупают доллары по курсу на уровне 42 гривны, а продают – за 42,70 гривны, по данным "Минфина". Наличный курс доллара США колеблется на уровне 42,70 гривны за доллар (покупка) и 42,73 гривны за доллар (продажа). НБУ на сегодняшний день установил курс доллара на уровне 42,19 гривны.

В то же время не советуют менять иностранную валюту в центре города, крупных торговых центрах, аэропортах и вокзалах. Обычно, в таких местах курс далек от выгодного.