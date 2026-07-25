Не все евро можно обменять: какие банкноты у вас не примут в Украине

Обменять евро в Украине, как правило, не составляет труда, однако бывают случаи, когда банк или обменный пункт может отказать в проведении операции. Чаще всего это касается поддельных банкнот или купюр, подлинность которых невозможно подтвердить.

Какие банкноты евро не удастся обменять

Украинские банки и лицензированные обменные пункты обязаны проверять подлинность иностранной валюты, пишет "Новости.Live". Если банкнота имеет явные признаки подделки или ее подлинность невозможно установить в ходе проверки, обменять такую купюру не получится.

К признакам, которые могут вызвать подозрение, относятся несоответствие защитных элементов, необычная структура бумаги, нечеткая печать, отсутствие водяных знаков, защитной нити или голограммы. В таком случае кассир имеет право изъять банкноту для проведения экспертизы в соответствии с установленной процедурой.

Если эксперты подтвердят, что купюра является поддельной, ее владельцу не возмещают стоимость. Именно поэтому не стоит покупать валюту "с рук" или в нелицензированных обменных пунктах, ведь риск получить подделку значительно выше.

Что нужно знать о купюрах номиналом 500 евро

Отдельно стоит упомянуть банкноты номиналом 500 евро. Из-за высокого риска использования в незаконных финансовых операциях Европейский центральный банк прекратил их выпуск еще в 2019 году. Новые купюры такого номинала больше не печатаются.

В то же время это не означает, что банкноты номиналом 500 евро стали недействительными. Они остаются законным платежным средством в странах еврозоны и могут обмениваться через национальные центральные банки без ограничения по сроку.

В Украине такие купюры также могут принимать банки и обменные пункты, однако из-за их редкости отдельные финансовые учреждения могут проводить дополнительную проверку подлинности. Отказывать в обмене только из-за номинала банкноты они не имеют права, если она подлинная и соответствует требованиям платежности. Основной причиной отказа в обмене остается именно фальшивая или вызывающая сомнения в подлинности валюта.

Помните, что банкнота номиналом 500 евро выводится из обращения. Это решение было принято еще в 2019 году. В то же время пока такую купюру еще можно использовать.