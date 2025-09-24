Какие доллары не принимают обменники?

Обмену не подлежат доллары, которые определяются как фальшивые, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Читайте также Буквально выживает: российская экономика продемонстрировала резкое ухудшение

Если есть подозрение, что банкнота фальшивая, ее отдают на экспертизу в НБУ. Далее есть два варианта развития событий:

настоящую банкноту возвращают владельцу;

а вот фальшивку отдают правоохранительным органам для проведения расследования.

Также обменник не принимает значительно изношенные банкноты. Для этих купюр осуществляется процедура инкассо по тарифам банков и небанковских финансовых учреждений.

Заметим, что понятие незначительно изношенных банкнот было отменено еще в 2023 году. Как указал Нацбанк, это позволяет исключать "человеческий фактор".

Все банкноты иностранной валюты, подлинность которых подтверждена с использованием счетчиков и детекторов, должны приниматься к обмену. Это исключает влияние "человеческого фактора" на определение степени изношенности банкноты

– отмечает регулятор.

Что важно знать о долларах?

Новая банкнота номиналом 100 долларов сильно отличается от старой. В частности, на этой купюре появилась дополнительная защита.

Ранее номиналов долларовых купюр было ощутимо больше. Существовала даже банкнота 100 000 долларов. Но эта купюра не находилась в наличном обращении. Ее использовали исключительно для безналичных расчетов между финансовыми учреждениями.