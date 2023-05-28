Доллар отказываются менять: какие в Украине требования к обмену валют

В последние недели стало появляться все больше новостей о сложностях с обменом доллара США. Некоторые банкноты просто отказываются принимать или предлагают менее выгодный курс для обмена. Это достаточно необычная тенденция.

В этой связи 24 Канал обратился к экспертам с просьбой прокомментировать ситуацию с обменом валют. Прежде всего, речь идет о долларе США.

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Почему отказываются принимать валюту на обмен

Эксперт по финансам, основательница и СЕО izibank Анна Тигипко объяснила, что одна из причин, почему в обменниках могут отказаться принимать доллары так называемого "старого образца", – это дизайн банкнот.

"Старыми" называют купюры, выпущенные в 1996 году. Дело в том, что после этого США начали выпускать купюры с другим дизайном и обновленными защитными элементами. Так что кассирам довольно трудно отличить фальшивые банкноты от настоящих.



Эксперты об обмене валют в Украине / Фото Pexels

Общие требования Национального банка

Однако в НБУ отметили, что банкноты всех номиналов долларов США, выпускаемые Федеральной резервной системой с 1914 года по настоящее время остаются законным платежным средством независимо от того, когда они были выпущены.

Важно! На территории Украины валютно-обменные операции с наличной иностранной валютой осуществляют уполномоченные учреждения (банки, небанковские финансовые учреждения, операторы почтовой связи) на основании лицензии и в соответствии с требованиями НБУ.

Дальше – больше! Уполномоченные учреждения не имеют права устанавливать ограничения по номиналу и году эмиссии банкнот иностранной валюты, которые являются законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства, с которым осуществляются валютно-обменные операции. В частности, это касается банкнот доллара США 1993 и 1996 годов выпуска. Эти купюры должны обменивать.

Нацбанк подчеркивает, что в его нормативных актах нет такого определения как "старые" банкноты. Если представленные купюры сильно износились при обращении или имеют значительные повреждения, то Инструкцией о порядке организации кассовой работы банками и проведении платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине предусмотрена такая опция как инкассо.

Что такое Инкассо Это получение банком денег по доверенности клиента и зачисление этих денег на его банковский счет.

Что делать, когда отказываются обменивать банкноты

Анна Тигипко подчеркнула, что Национальный банк Украины уверяет, что коммерческие и государственные банки обязаны принимать доллары 1996 года выпуска. Об этом говорится в постановлении украинского регулятора №502.

В то же время, не стоит забывать, что банки также могут руководствоваться внутренними распоряжениями. Если же человек слышит отказ в банке, то нужно действовать по следующему алгоритму:

Обратитесь к начальнику отделения с запросом обменять купюры;

В случае категорического отказа вы всегда можете обратиться в НБУ для официальных разъяснений правомерности такого отказа.

В Нацбанке добавили, что отказать в обмене банкноты, которую кассир определил как содержащую признаки износа или повреждения, могут те учреждения, которые в настоящее время, учитывая работу в условиях военного положения, не имеют возможности обеспечить передачу их в банк-корреспондент соответствующего государства для обмена на новые.

В таком случае учреждение должно сообщить клиенту, что операции инкассо не будут совершать. Кроме того, осуществление операций с иностранной валютой сопровождается определенными рисками, поскольку условия их обмена с признаками износа (повреждения) или в случае изъятия из обращения устанавливается исключительно иностранным государством, являющимся эмитентом этих банкнот.



Эксперты об обмене валют в Украине / Фото Pexels

Дополнительные нюансы

Тигипко добавила, что в банк можно обратиться с запросом обмена банкнот старого образца на их обновленные равноценные купюры. Эта процедура должна быть проведена даже с незначительными повреждениями. Однако при таком сценарии необходимо будет уплатить установленную банком комиссию.

Анна Тигипко Основательница и СЕО izibank Но не забываем о том, что каждый банк осуществляет свою операционную деятельность в рамках дополнительных внутренних порядков. Поэтому если есть желание осуществить обмен, рекомендую предварительно уточнить возможность.

Также следует учитывать, если у банка при проверке возникнут сомнения в подлинности банкноты иностранной валюты, то он будет действовать в соответствии с инструкцией. Финансовое учреждение обязано изъять такую купюру или купюры и отправить для проведения исследований в Национальный банк или предложить обмен с определенными условиями.

За исследование подозрительных банкнот отвечает Департамент денежного обращения Национального банка. Процедура бесплатная. Однако в НБУ отмечают, что центральный банк не оценивает платежность банкнот иностранной валюты.

Если банкнота в итоге признана настоящей, то независимо от степени износа и повреждения, Национальный банк возвращает ее банку (филиалу, отделению), который должен вернуть их предъявителям или, по их желанию, принять для осуществления кассовых операций или принять на инкассо.