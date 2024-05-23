Украинцы инвестировали в государство более 1 триллиона гривен: в Минфине раскрыли важные детали

Украинский Минфин привлекает дополнительные средства в бюджет благодаря облигациям. С начала полномасштабной агрессии России украинцы инвестировали в государство очень серьезную сумму.

В Минфине объяснили, что инвестиции в облигации (далее ОВГЗ) стали вторым по объему источником финансирования государственного бюджета Украины после международной помощи.

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Украинцы увеличили инвестиции в ОВГЗ

Всего с начала полномасштабного вторжения России обычные украинцы, бизнесы, в том числе банки, приобрели ценных бумаг на более 1 триллиона гривен.

По словам главы Минфина Сергея Марченко, эти средства позволили профинансировать "более 200 дней нашей обороны и защиты, что эквивалентно 15% ВВП Украины в 2023 году". В Минфине отметили, что эти средства сыграли важную роль в поддержании финансовой стабильности в Украине, которая находится в условиях войны.

Что такое облигации внутренних государственных займов Украины Это государственные долговые ценные бумаги, которые выпускает Министерство финансов Украины. Минфин использует ОВГЗ, чтобы привлечь дополнительные денежные ресурсы на нужды бюджета.

ведомстве добавили, что на сегодня в обращении находится ОВГЗ на более 1,6 триллиона гривен, из которых на коммерческие банки приходится 42,2%, НБУ – 41,5%, юридических лиц – 10%, физических лиц – 3,8%, нерезидентов – 2,4%, территориальных общин – 0,1%.

Украинцы инвестировали в государственные облигации более 1 триллиона гривен / Инфографика Минфин

Кроме того, зафиксировали рост интереса к ОВГЗ со стороны украинских граждан и бизнесов. Для примера, вклады физических лиц с 2016 года выросли ориентировочно в 600 раз, а с 24 февраля 2022 года – более чем в 2,4 раза. Тогда как инвестиции юридических лиц в ОВГЗ выросли в 7 раз с 2016 года и в 2 раза с начала полномасштабной агрессии России.