Почему американские облигации больше не привлекают инвесторов

Кроме того, что иностранные инвесторы имеют опасения относительно государственного долга США, теперь они могут получать больший доход, покупая облигации в других странах, чем в США.

Почему американские активы становятся не такими привлекательными

Риск ослабления доллара США и стоимость защиты от этого риска делают американские активы менее привлекательными во всем мире, сообщает 24 Канал со ссылкой на WSJ.

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Впрочем, это происходит во время, когда рынок казначейских облигаций США и так борется с ухудшением ситуации с бюджетом США и торговой войной.

Иностранные инвесторы, вероятно, не боятся дефолта США или чего-то подобного. Но премия, которую многие когда-то получали за покупку американского долга благодаря более высоким долгосрочным ставкам здесь, исчезла. Это обстоятельство стало результатом роста стоимости защиты от валютных колебаний или хеджирования (страхование – 24 Канал) их,

– говорится в тексте.

Дело в том, что это происходит потому, что краткосрочные ставки в США остаются высокими по сравнению с остальным миром, и Федеральная резервная система вряд ли скоро их снизит.

Почему инвесторы охладили интерес к облигациям США

Хотя данные показывают, что объем иностранных инвестиций в гособлигации США вырос в марте, ситуация не так однозначна.

Аналогичные распродажи облигаций наблюдались и в других крупных экономиках – в Великобритании, Германии и Японии. Это вызывает вопрос: действительно ли иностранные инвесторы уменьшают доверие к рынку США?,

– говорится в тексте.

Одним из факторов стало введение новых тарифов со стороны Дональда Трампа, а также увеличение бюджетных расходов. Оба фактора могли способствовать ослаблению доллара – и это могло напугать иностранных инвесторов.

Когда инвесторы покупают активы в иностранной валюте, они обычно хеджируют (страхуют) свои риски. Однако в последнее время такая страховка стала слишком дорогой. Поэтому даже привлекательная доходность в 4,5% по 10-летним облигациям США не выглядит выигрышной: после хеджирования прибыль может быть ниже.

Например, британские инвесторы не имеют никакого преимущества после хеджирования,

Европейцы теряют около 0,6% по сравнению с немецкими облигациями,

А японцы вообще получают на 1,3% меньше, чем дома.

Впрочем эта ситуация – следствие политики ФРС, которая повысила ставки, чтобы бороться с инфляцией. Кроме того, новые пошлины снова создали неопределенность. Поэтому, если пошлины приведут к росту инфляции, ФРС может не спешить со снижением ставок.