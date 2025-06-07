Почему американские облигации больше не привлекают инвесторов
- Иностранные инвесторы теряют интерес к американским облигациям из-за высоких краткосрочных ставок в США и риска ослабления доллара, что делает американские активы менее привлекательными.
- Инвесторы из Великобритании, Европы и Японии не получают значительных преимуществ от инвестиций в американские облигации после хеджирования, что еще больше снижает их интерес.
Кроме того, что иностранные инвесторы имеют опасения относительно государственного долга США, теперь они могут получать больший доход, покупая облигации в других странах, чем в США.
Почему американские активы становятся не такими привлекательными
Риск ослабления доллара США и стоимость защиты от этого риска делают американские активы менее привлекательными во всем мире, сообщает 24 Канал со ссылкой на WSJ.
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Впрочем, это происходит во время, когда рынок казначейских облигаций США и так борется с ухудшением ситуации с бюджетом США и торговой войной.
Иностранные инвесторы, вероятно, не боятся дефолта США или чего-то подобного. Но премия, которую многие когда-то получали за покупку американского долга благодаря более высоким долгосрочным ставкам здесь, исчезла. Это обстоятельство стало результатом роста стоимости защиты от валютных колебаний или хеджирования (страхование – 24 Канал) их,
– говорится в тексте.
Дело в том, что это происходит потому, что краткосрочные ставки в США остаются высокими по сравнению с остальным миром, и Федеральная резервная система вряд ли скоро их снизит.
Почему инвесторы охладили интерес к облигациям США
Хотя данные показывают, что объем иностранных инвестиций в гособлигации США вырос в марте, ситуация не так однозначна.
Аналогичные распродажи облигаций наблюдались и в других крупных экономиках – в Великобритании, Германии и Японии. Это вызывает вопрос: действительно ли иностранные инвесторы уменьшают доверие к рынку США?,
– говорится в тексте.
Одним из факторов стало введение новых тарифов со стороны Дональда Трампа, а также увеличение бюджетных расходов. Оба фактора могли способствовать ослаблению доллара – и это могло напугать иностранных инвесторов.
Когда инвесторы покупают активы в иностранной валюте, они обычно хеджируют (страхуют) свои риски. Однако в последнее время такая страховка стала слишком дорогой. Поэтому даже привлекательная доходность в 4,5% по 10-летним облигациям США не выглядит выигрышной: после хеджирования прибыль может быть ниже.
- Например, британские инвесторы не имеют никакого преимущества после хеджирования,
- Европейцы теряют около 0,6% по сравнению с немецкими облигациями,
- А японцы вообще получают на 1,3% меньше, чем дома.
Впрочем эта ситуация – следствие политики ФРС, которая повысила ставки, чтобы бороться с инфляцией. Кроме того, новые пошлины снова создали неопределенность. Поэтому, если пошлины приведут к росту инфляции, ФРС может не спешить со снижением ставок.