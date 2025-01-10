Казахстан хочет купить единственный НПЗ в Болгарии за бешеную сумму: при чем здесь Россия

Государственная нефтяная компания в Казахстане имеет целью выкупить важный нефтеперерабатывающий завод в Болгарии. Этот НПЗ напрямую связан с Россией.

Казахстан хочет купить НПЗ "Лукойла" в Болгарии

Казахская нефтегазовая компания KazMunayGas, которая имеет статус государственной, заявила, что стремится купить единственный нефтеперерабатывающий завод в Болгарии. Стоит отметить, что завод принадлежит российской нефтяных компаний "Лукойл". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой Euractive

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Речь идет о нефтеперерабатывающем заводе Lukoil Neftochim Burgas, за который Казахстан предложил заплатить 1 миллиард долларов США. Приобретение НПЗ в Бургасе может усилить позиции компания KazMunayGas на европейском рынке. Для понимания, примерно 40% сырья завод Lukoil Neftochim Burgas получает именно от казахской компании.

Важно подметить, что еще одним претендентом на завод Lukoil Neftochim Burgas является нефтегазовая компания MOL из Венгрии. Эту информацию подтвердило болгарское правительство.

К теме! Компании KazMunayGas сегодня принадлежит нефтеперерабатывающий завод Rompetrol, который расположен в Румынии. Известно, что этот завод имеет сеть заправок в Болгарии под этим же брендом.

Если казахская государственная компания сможет выкупить Lukoil Neftochim Burgas, то ее мощности по переработке нефти в Европе вырастут более чем вдвое. Более того, известно, что подразделение российского "Лукойла" в Швейцарии – компания Litasco – уже согласилось на определенные предложения с обязательствами от ряда потенциальных покупателей. Среди них есть компания KazMunayGas.