Финансирование Украины в 2023 году: новый глава НБУ сказал, сколько именно нужно

Новый глава Национального банка Украины Андрей Пышный сделал важное заявление о потребностях страны в международном финансировании в 2023 году. О ключевых моментах – читайте дальше.

По словам Андрея Пышного, в следующем году потребность Украины в финансировании будет составлять 38 миллиардов долларов США. Глава регулятора добавил, что 2023 год будет непростым.

Обратите внимание От нефти зависят все: чего ждать от цен после решений ЕС и ОПЕК+

Пышный о финансовых потребностях Украины

Глава Нацбанка подчеркнул, что привлечение этих средств – это общая задача для всех правительственных организаций, над выполнением которой будет продолжаться работа. Это заявление он сделал при представлении коллектива Национального банка Украины.

В понедельник, 10 октября, НБУ обратился к украинцам и банковскому сектору после масштабных обстрелов многих городов Украины. Регулятор подчеркнул, что банки продолжают работать.

Пышный добавил, что важное значение имеют конструктивные и предметные переговоры с международными партнерами. Главная цель – получить ресурс, который сейчас так необходим для государства Украина. Глава регулятора также назвал собственные приоритеты в должности НБУ. Среди них:

Конструктивные переговоры с иностранными партнерами;

Устойчивость банковской системы Украины;

Эффективность макроэкономической политики.

Что известно о финансовом положении Украины

Согласно данным Министерства финансов, каждый месяц необходимая сумма для финансирования государственного бюджета составляет 5 миллиардов долларов. Уже бывший глава НБУ Кирилл Шевченко заявлял, что без средств от международных партнеров дефицит к концу 2022 года может достичь отметки в 25% ВВП.

Американский Конгресс уже подтвердил информацию о предоставлении Украине пакета пособия на сумму в 40 миллиардов долларов в связи с полномасштабной агрессией России.