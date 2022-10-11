Финансирование Украины в 2023 году: новый глава НБУ сказал, сколько именно нужно
Источник:Forbes
Новый глава Национального банка Украины Андрей Пышный сделал важное заявление о потребностях страны в международном финансировании в 2023 году. О ключевых моментах – читайте дальше.
По словам Андрея Пышного, в следующем году потребность Украины в финансировании будет составлять 38 миллиардов долларов США. Глава регулятора добавил, что 2023 год будет непростым.
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Пышный о финансовых потребностях Украины
Глава Нацбанка подчеркнул, что привлечение этих средств – это общая задача для всех правительственных организаций, над выполнением которой будет продолжаться работа. Это заявление он сделал при представлении коллектива Национального банка Украины.К теме! В понедельник, 10 октября, НБУ обратился к украинцам и банковскому сектору после масштабных обстрелов многих городов Украины. Регулятор подчеркнул, что банки продолжают работать.
Пышный добавил, что важное значение имеют конструктивные и предметные переговоры с международными партнерами. Главная цель – получить ресурс, который сейчас так необходим для государства Украина. Глава регулятора также назвал собственные приоритеты в должности НБУ. Среди них:
- Конструктивные переговоры с иностранными партнерами;
- Устойчивость банковской системы Украины;
- Эффективность макроэкономической политики.
Что известно о финансовом положении Украины
Согласно данным Министерства финансов, каждый месяц необходимая сумма для финансирования государственного бюджета составляет 5 миллиардов долларов. Уже бывший глава НБУ Кирилл Шевченко заявлял, что без средств от международных партнеров дефицит к концу 2022 года может достичь отметки в 25% ВВП.
Американский Конгресс уже подтвердил информацию о предоставлении Украине пакета пособия на сумму в 40 миллиардов долларов в связи с полномасштабной агрессией России.