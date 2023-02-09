Акции компаний, связанных с мощной технологией, выросли на 100% и 400%

Мир всколыхнули новости о ChatGPT на основе искусственного интеллекта. Следовательно, инвесторы обратили внимание на этот сектор, а на рынке фиксируют стремительное подорожание акций компаний, связанных с новой технологией.

После успехов ChatGPT инвесторы повлекли за собой рост стоимости ценных бумаг, имеющих отношение к искусственному интеллекту. Именно эта технология стала главной темой на Уолл-Стрит.

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Искусственный интеллект в фокусе инвесторов

На рынке есть сразу несколько компаний, зафиксировавших существенный рост цен на свои акции. Ценные бумаги компании C3.ai, клиентами которой являются Bank of America и Shell, подорожали больше, чем на 100% с начала года. Похожую динамику продемонстрировали и другие участники отрасли:

Компания BigBear.ai сообщила о росте цены на свои акции на 400% за чуть больше чем месяц;

за чуть больше чем месяц; Активы фирмы SoundHound также подорожали на фондовом рынке, хотя их динамика была более скромной. Речь идет о росте на 13% по состоянию на конец января 2023 года.

Текущую ситуацию на рынке прокомментировала американский инвестор и основатель фонда Ark Innovation ETF Кэти Вуд. По ее словам, инвесторам следует обратить внимание на то, как компании используют искусственный интеллект для собственного бизнеса. Эксперт также подчеркнула, что те фирмы, которые не используют новую технологию, просто проигрывают конкуренцию.

Кроме того, напомним, что мощные технологические компании также внимательно следят за развитием искусственного интеллекта, а также присоединяются к этому движению. В частности, ажиотаж по этой теме значительно усилили инвестиции Microsoft в OpenAI. Кроме того, китайский гигант Alibaba сообщил о намерении создать конкурента для ChatGPT.