Больше не проблемное дитя Европы: что происходит в Греции

Фондовый рынок Греции второй год демонстрирует крайне важную динамику. О чем это свидетельствует и что значит для страны – читайте дальше.

В начале недели Индекс Athens General Composite вырос на 7%. Рынок положительно отреагировал на результаты выборов страны. Лидером стала руководящая партия "Новая демократия", которая имеет больше шансов победить во втором туре.

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Важная тенденция на фондовом рынке Греции

Старший экономист из Mazars Wealth Management заявил, что действующее правительство воспринимают как благоприятное для бизнеса. Так что инвесторы теперь ожидают определенной стабильности на рынке.

Более того, Индекс Athens General Composite в целом демонстрирует крайне важные результаты в течение двух последних лет. В частности, с начала года этот показатель вырос на 30%, а за 2022 год – свыше 40%. Таким образом, индекс торгуется на уровне показателей, фиксировавшихся 10 лет назад. Это свидетельствует о результате реформ в Греции.