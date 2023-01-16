Россия и Иран планируют создать свою цифровую монету: все, что об этом известно

Россия и Иран решили расширить границы своего сотрудничества и обратили внимание на сектор цифровых активов. Тоталитарные режимы планируют создать собственный стейблкоин.

Согласно последним данным стоимость цифровой монеты будет привязана к золоту, а использовать ее будут для проведения транзакций в рамках торговли между странами Персидского залива.

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Новые планы России и Ирана

Иран уже достаточно давно использует криптовалюту для того, чтобы обходить санкционные ограничения. Похоже, что в России решили тоже пойти этим путем. По словам премьер-министра государства-агрессора Михаила Мишустина, они должны активно развивать инновации, в том числе цифровые активы, сообщает "Минфин".

Это безопасная альтернатива, которая может гарантировать бесперебойную оплату поставок товаров из-за границы и на экспорт,

– добавил Мишустин.

Потенциально стейблкоин сможет заменить фиатные деньги для проведения финансовых транзакций между разными странами. Кроме того, сообщают, что цифровую монету будут использовать в специальной экономической зоне в Астрахани, где Россия уже принимает иранские грузы.

Что такое фиатные деньги Это тип денег или валюты, ценность которых исходит от собственной стоимости или гарантии обмена на золото или другую валюту. Фиатные деньги (доллар, евро, гривна, фунт) представлены в разных формах: бумажные банкноты, металлические монеты, безналичные денежные средства. Эмиссией этих денег занимается государство.

В то же время, российский чиновник заявил, что совместный с Ираном проект по созданию и использованию стейблкоина станет возможным лишь после того, как в стране упорядочат законодательство, связанное со сферой криптовалют. План хотят реализовать в 2023 году.

Также следует выделить, что власти обеих стран запретили использование таких цифровых монет как биткоин и Tether населением, в частности, для проведения платежей. Но эти режимы активно работают над адаптацией криптовалют в рамках международной торговли.

Кооперация Тегерана и Москвы в военном секторе

Напомним, что Россия выкупила у Ирана дроны-шахеды, атакующие украинские города. В сентябре 2022 года сообщалось, что официальная Москва заказала партию на 1000 дронов-камикадзе, которые особенно опасны для гражданского населения из-за сомнительного качества некоторых деталей.

Кроме того, тоталитарные режимы обсуждают поставки баллистических ракет России. Скорее всего, эти ракеты враг будет использоваться для новых атак по гражданским объектам и инфраструктуре.

В конце декабря 2022 года в Офисе президента заявили, что договоренности о передачу такого типа вооружения пока нет. По словам Михаила Подоляка, информация об этом в большей степени является спекуляцией.

В декабре 2022 года Европейский союз согласовал 9 пакет санкций против России. В новый список вошли 169 организаций, поставляющих в Россию товары, которые могут помочь агрессору улучшать в технологическом плане сектора обороны и безопасности.