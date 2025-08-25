Сирия договорилась с российской государственной компанией "Гознак" о печати новых банкнот. Новыми деньгами власти страны хотят восстановить доверие к национальной валюте.

Почему Сирия будет печатать новые деньги?

Сирия готовится выпустить новые банкноты, убрав из своей валюты два нуля в попытке восстановить доверие населения к сильно обесцененному сирийскому фунту, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Также этот шаг направлен на укрепление национальной валюты. Покупательная способность сирийского фунта упала до рекордно низкого уровня после 14 лет войны, завершившейся устранением президента Башара Асада в декабре.

Где будут печатать деньги Сирии?

По данным двух банкиров и еще одного осведомленного сирийского источника, Сирия договорилась с российской государственной компанией "Гознак" о печати новых банкнот.

По их словам, соглашение было заключено в конце июля во время визита в Москву высокопоставленной сирийской делегации.

Примечательно! "Гознак" также выпускала сирийскую валюту в период правления Асада. При чем ранее сообщалось, что вместо России, сирийскую валюту, будут печатать Объединенные Арабские Эмираты и Германия.

Какой будет новая валюта Сирии?

При Асаде использование иностранной валюты было запрещено, однако новая власть страны пообещала перейти к свободной рыночной экономике и сняла ограничения на обращение иностранных денег.

На фоне стремительной долларизации экономики и повсеместного использования долларов США выросли опасения по поводу дефицита наличности сирийского фунта.

Важно! Одной из причин запланированной реформы стала обеспокоенность наличием примерно 40 триллионов фунтов, обращающихся вне официальной финансовой системы. Выпуск новых банкнот позволит государству усилить контроль над денежным обращением.

Также этот шаг имеет и символическое значение – он должен подчеркнуть разрыв с более чем полувековой эпохой Асада. На купюре в 2 000 фунтов был изображен Башар Асад, а на 1 000 фунтов – его отец Хафез.

Власти планируют информационную кампанию в ближайшие недели перед официальным запуском новых банкнот 8 декабря – в первую годовщину свержения Асада. Банкирам сообщили о 12-месячном "переходном периоде", в течение которого в обращении будут находиться и старые, и новые банкноты.

Альтернативным вариантом мог бы стать выпуск купюр более высокого номинала, например 20 или 50 тысяч фунтов. Это позволило бы достичь тех же целей в упрощении обращения и хранения наличных, но с меньшими затратами, избежав дорогостоящей реформы валюты, которая может обойтись в сотни миллионов долларов,

– сказал сирийский экономист и консультант ООН Карам Шаар.

Эксперт также предупредил, что переоценка валюты может вызвать трудности у населения, особенно у пожилых людей, а также осложниться отсутствием четкой нормативной базы и национального плана реализации.