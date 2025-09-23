Кремль планирует на законодательном уровне ограничить вывоз золота из страны. Максимальный объем, который будет подлежать перевозке после принятия этого решения, составит – 100 граммов.

Почему Кремль может ограничить вывоз золота?

Таким образом Кремль, вероятно, хочет ограничить еще один путь вывода капитала из России, сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины (СВРУ).

Читайте также Шокирующее заявление Трампа: акции фармацевтической компании летят вниз

С началом полномасштабной агрессии против Украины россияне, стремясь защитить свои накопления, на 60 % увеличили закупки золота. Только за первый квартал текущего года граждане России приобрели более 75 тонн драгоценного металла,

– отмечает СВРУ.

Обратите внимание! Количество золота, закупленного в I квартале 2025 года больше, чем годовые объемы закупок в 2022.

Нужно отметить, что панические настроения, которые царят в России, иллюстрирует падение индекса потребительского доверия. В III квартале 2025 года этот показатель снизился до минус 9 пунктов.

Как изменился показатель теневого оттока капитала в России:

Центробанк России зафиксировал в этом году рекордное увеличение теневого оттока капитала. Оно достигло – 14,7 миллиарда долларов;

Для сравнения, в 2022 году отток составлял – 6,1 миллиарда долларов. А в 2023 – 2024 годах – более 9 миллиардов долларов.

Что происходит в российской экономике сейчас?