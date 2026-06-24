В июне Россия может экспортировать рекордные объемы нефти, но есть нюанс

Последствия украинских атак на НПЗ по-прежнему сказываются на ключевой для России отрасли. Из-за перебоев в работе инфраструктуры всё больше сырья направляется не на переработку, а на экспорт.

Россия может установить новый рекорд

Так, уже в июне страна-агрессор планирует установить новый рекорд по отгрузке нефти через свои основные западные порты. Об этом в среду, 24 июня, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три неназванных источника в сфере торговли и портовой деятельности.

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Речь идет о балтийских портах Приморск и Усть-Луга, а также о черноморском Новороссийске. Совокупный объем экспорта через них в течение первого месяца лета может достичь около 2,7 миллиона баррелей в сутки, а по одной из оценок – даже 2,8 миллиона.

В таком случае показатель превысит майский уровень, составлявший ориентировочно 2,5 миллиона баррелей в сутки. Более того, это примерно на 1 миллион баррелей больше, чем предполагали предыдущие прогнозы на июнь.

Отметим, что подобный скачок демонстрирует масштабы проблемы, с которой столкнулась нефтеперерабатывающая отрасль России. Повторные украинские атаки вынудили несколько крупных заводов сократить или полностью остановить работу, поэтому чтобы избежать сокращения добычи, сырье пытаются продавать за границу.

Как это повлияло на топливный кризис

Перебои также осложнили ситуацию на внутреннем рынке топлива. В ряде регионов уже ввели ограничения на продажу из-за нехватки бензина и дизеля, а также длинных очередей на АЗС.

Поэтому пока пропускная способность НПЗ остается ниже нормы, Кремль стоит перед сложной задачей, что предусматривает балансирование между наращиванием экспорта и недопущением дефицита внутри страны.

В то же время трейдеры предупреждают – дополнительные российские поставки могут усилить давление на цену нефти, которая и без того находится под влиянием роста предложения со стороны Ирана.