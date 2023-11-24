Нацбанк выпустил памятную монету, посвященную ВСУ

Национальный банк выпустил памятную монету "Год Дракона", в стиле 12-летнего восточного календаря. Монета была посвящена Вооруженным Силам Украины.

Монета с символикой

Монета входит в обращение с сегодняшнего дня, ее номинал — 5 гривен. На ней изображен Восточный календарь с символом 2024 - Драконом.

Читайте также Бывший король криптообразования "торгует" рыбой среди заключенных, чтобы выжить

Для нас 2024-й – это, прежде всего, год продолжения борьбы, героизма и мужества наших воинов, которые встретят его на фронте, защищая Украину. Поэтому новая памятная монета "Год Дракона" будет содержать также шеврон Вооруженных Сил Украины как символ отваги и силы наших защитников,

- отмечают в НБУ.

Как выглядит монета

На реверсе в центре изображен стилизованный символ восточного календаря 2024 - дракона. Справа на драконе – шеврон Вооруженных сил Украины. На аверсе по кругу изображены 12 символов восточного календаря, в центре круга — стилизованные часы со стрелкой, указывающие на дракона.

Дизайн монеты создала художница Марина Куц, скульптор Владимир Демьяненко.

Как купить монету

Монета вышла тиражомштук в сувенирной упаковке.

Купить монету "Год Дракона" можно в интернет-магазине Национальный банк.

В общей сложности через интернет-магазин будет реализовано 40 тысяч монет, первые 15 тысяч будут доступны для покупки в день ее введения в обращение.

Кроме того, вскоре монету можно будет купить в банках-дистрибьюторах, таких как "Укргазбанк", АО "АБ "Радабанк", АО "Таскомбанк", АО КБ "ПриватБанк") по мере отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ.