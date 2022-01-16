В Нью-Йорке откроют заведение только для владельцев NFT: сколько будет стоить вход

Компания VCR Group, основателем которой является предприниматель и инвестор Гарри Вайнерчук, анонсировала открытие нового ресторана в Нью-Йорке. Однако попасть туда смогут не все.

Для того чтобы стать клиентом заведения под названием Flyfish Club необходимо будет выполнить одно условие: приобрести членство в формате NFT. Ресторан планируется открыть в 2023 году.

Обратите внимание Ценность биткоина: что будет, когда майнеры добудут все цифровые монеты

Вход только с NFT

В VCR Group уже объявили о продаже токенов в реальном времени. Компания выбрала NFT потому, что стремится создать лояльное сообщество, которому предложит особые возможности.

NFT создает новые финансовые модели, которые позволят Flyfish Club предоставлять исключительный и устойчивый продукт на долгие годы,

– говорится в заявлении на официальном сайте.

Что такое NFT Речь идет о невзаимных токенах, которые являются особым типом криптовалюты. Эти активы существуют только в собственных криптосистемах. Каждый токен может являться уникальным цифровым элементом. В отличие от биткоина и других цифровых монет NFTs нельзя обменять на аналогичные NFT-токены. Примером NFT может служить картинка, видео, твит или что-нибудь другое в сети.

На официальном сайте компания предлагает два вида членства:

обычный уровень, на котором участники получат доступ к главной столовой, открытому пространству и коктейль-лаунжу, специальным мероприятиям. Цена составляет 2,5 Ethereum или 8 332 доллара;

второй уровень – Flyfish Omakase – предоставляет доступ ко всем вышеперечисленным услугам, а также комнату для омакасе на 14 мест. Этот вариант стоит 4,25 Ethereum или 14 165 долларов на момент создания этого материала.

В Нью-Йорке откроют особый ресторан / Фото Getty Images

Омакасе – это японская фраза, используемая при заказе еды в ресторанах, что означает "я оставлю это за вами".

Для клиентов этого заведения NFT – это актив, который они могут перепродавать или сдать в аренду на вторичном рынке. Членство не подразумевает никаких повторных взносов. Еду и напитки в ресторане можно будет приобрести за обычные доллары США. Актуальная стоимость Ethereum колеблется на уровне 3333 долларов за монету. Рыночная капитализация второй популярнейшей криптовалюты в мире составляет 391,36 миллиарда долларов, информирует CoinDesk.