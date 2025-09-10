Американский президент пытался уволить члена совета руководства Федеральной резервной системы (ФРС) Лизу Кук. Однако, суд временно запретил Трампу осуществлять это действие.

Что известно о суде против Трампа?

Это решение суда стало преградой в попытках Дональда Трампа, посягнуть на независимость ФРС, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

В предварительном решении окружного судьи США в Вашингтоне, округ Колумбия, Джиа Кобб было установлено, что заявления администрации Трампа о том, что Кук совершила ипотечное мошенничество до вступления в должность, вероятно, не являются достаточными основаниями для ее отстранения,

– говорится в сообщении Reuters.

Кук отрицает, что она совершала указанные правонарушения. Более того, суд подтвердил отсутствие доказательств у Трампа, подтверждающих эти обвинения.

Обратите внимание! Ожидается, что это дело будет завершено в Верховном суде США.

Какой конфликт между Трампом и ФРС?

Еще 25 августа 2025 года Трап заявил о том, что он планирует уволить члена совета правления ФРС Лизу Кук. Однако этого не произошло. В ФРС заявили, что американский президент не имеет таких полномочий.

Попытки Трампа посягнуть на независимость ФРС привели к рекордному росту стоимости золота. Сейчас цена этого драгоценного металла уже пересекла 3 500 долларов за унцию.

Обратите внимание! Трамп пытается устранить Кук неслучайно. Ее полномочия должны продолжаться до 2038 года. Если американскому президенту, удастся уволить Кук, он получит больший контроль над советом руководителей ФРС. Дело в том, что именно Трамп выбрал 2 из 7 членов правления во время своего первого срока. Вероятно, он и в дальнейшем будет атаковать Центробанк, чтобы усилить влияние.