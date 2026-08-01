Банк может отказать в обмене валют: что украинцам следует знать о купюрах

Украинцам могут отказать в принятии некоторых купюр при обмене валюты. Подобные правила закреплены законодательством.

Какие деньги не принимают в банках

В частности, изношенные и поврежденные банкноты банки обязаны принять, о чем идет речь на сайте Национального банка Украины .

В то же время они должны без всяких ограничений принимать для обмена валют изношенные банкноты , не имеющие признаков подделки, а также признаки износа или повреждения: потертости, загрязнения, отпечатки штампов, надрывы и надрезы, отверстия, оторванные края или углы.

Кроме того, кассовые работники банковских учреждений должны без ограничений принимать банкноты с признаками значительного износа или повреждения, не имеющими признаков подделки и которые:

сохранили целую часть площадью не менее 55% своей начальной площади; разорваны (разрезаны) на две части, на которых сохранились оба одинаковых номера и серия, и общая площадь этих частей не менее 55% начальной площади банкноты.

Поврежденные банкноты, составленные из двух или более частей , банки обязаны изымать из обращения и принимать на исследования. По результатам исследований клиентам возмещается соответствующая сумма денежных знаков национальной валюты, признанных подлинными и платежными.

Если банкноты будут признаны поддельными или поврежденными во время чрезвычайного режима, они будут изъяты из обращения без возмещения их стоимости.

Таким образом, банки не могут обменять фальшивыми банкноты. Кроме того, банк не производит обычный обмен банкнот, составленных из двух или более частей.

Напомним, что поврежденные купюры могут принять на инкассо. Это специальная процедура замены через иностранный банк. В то же время из-за старого дизайна банкнот украинцам не откажут в обмене валют .