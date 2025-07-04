Цены на нефть резко падают: при чем тут Иран: при чем здесь Иран

Цены на нефть снизились после того, как Иран подтвердил свою приверженность принципам нераспространения ядерного оружия. Также нефть дешевеет на фоне ожиданий увеличения добычи.

Какие цены на нефть

В пятницу, 4 июля, фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 35 центов (0,51%), до 68,45 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI потеряла в цене 25 центов, или (0,37%) и торговалась по 66,75 доллара за баррель, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что происходит с ценами на нефть

Как отмечается, США планируют провести переговоры с Ираном на следующей неделе с целью возобновления ядерного диалога. В то же время заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подчеркнул, что Тегеран, по-прежнему, придерживается условий Договора о нераспространении ядерного оружия.

Новости о том, что США готовятся возобновить ядерные переговоры с Ираном, а также заявления Аракчи о продолжении сотрудничества с МАГАТЭ значительно снижают риск обострения военного конфликта,

– отметила основательница аналитической компании Vanda Insights, специализирующейся на нефтяном рынке, Вандана Хари.

Комментарии Аракчи прозвучали через сутки после того, как иранский парламент одобрил закон о приостановлении сотрудничества с МАГАТЭ.

Однако, значительная ценовая корректировка, скорее всего, отложится до понедельника, когда после долгих выходных возобновится торговля в США и будет официально обнародовано решение ОПЕК+, которое, как ожидается, утвердит увеличение квоты на добычу на 411 тысяч баррелей в сутки в августе,

– добавила Хари.

Параллельно возобновились опасения относительно тарифной политики США: приближается завершение 90-дневной отсрочки по введению новых пошлин. В пятницу Вашингтон начнет рассылать сообщения странам с указанием тарифных ставок, которые будут применяться к товарам, экспортируемых в США.

Важно! Президент США Дональд Трамп заявил, что письма с тарифными условиями будут направлены одновременно в 10 стран. В них будут указаны ставки от 20% до 30%. 90-дневный мораторий на повышение пошлин завершится 9 июля.

Банк Barclays тем временем повысил прогноз средней цены на нефть марки Brent на 2025 год на 6 долларов - до 72 долларов за баррель, а на 2026 год – на 10 долларов – до 70 долларов за баррель.