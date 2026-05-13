Ситуация с нефтью будет сложнее, чем ожидалось: МЭА обновило прогноз

Глобальные поставки нефти не смогут удовлетворить общий спрос в этом году. Такая ситуация является следствием событий на Ближнем Востоке. В частности, сокращения добычи нефти в этом регионе.

Что ждет нефтяной рынок до конца года?

Война США и Израиля с Ираном нанесла значительный ущерб нефтяной инфраструктуре стран Персидского залива, сообщает Reuters, ссылаясь на отчет Международного энергетического агентства (МЭА).

К тому же важнейшую роль сыграло закрытие Ормузского пролива. Ведь именно по этому пути проходила пятая часть мировых нефти и СПГ. Сейчас же он полностью перекрыт.

Поскольку движение танкеров в Ормузе все еще ограничен, совокупные потери поставок от производителей из стран Персидского залива на Ближнем Востоке уже превышают 1 миллиард баррелей, при этом более 14 миллионов баррелей в день нефти сейчас остановлены, что является беспрецедентным шоком поставок,

– указывает агенство.

Как указывает новый прогноз МЭА, в 2026 году предложение будет на 1,78 миллиона баррелей в сутки меньше чем спрос. Соответственно, прогнозируемый в прошлом месяце профицит будет почти неощутимый. Напомним, в апрельском отчете МЭА прогнозировало избыток – 410 000 баррелей в сутки, сообщает Reuters

Агенство также указало на такие нюансы относительно нефтяного рынка:

дефицит во II квартале 2026 года ожидается на уровне – 6 миллионов баррелей в сутки;

а недостаточное количество предложения будет царить как минимум до конца III квартала 2026 года.

В то же время, стоит заметить, что этот прогноз учитывает восстановление поставок через Ормузский пролив. Это должно произойти именно в III квартале 2026 года.

